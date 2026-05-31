Elecciones en Colombia: habrá balotaje entre Cepeda y De la Espriella

Las elecciones presidenciales de Colombia tendrán una segunda vuelta luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el 50% de los votos necesarios para consagrarse en primera instancia. De esta manera, el senador Iván Cepeda y el dirigente de Defensores de la Patria , Abelardo de la Espriella , competirán en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio .

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La confirmación fue realizada por la Registraduría Nacional , una vez avanzado el escrutinio de los sufragios emitidos durante la jornada electoral que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Los centros de votación cerraron este domingo a las 16, hora local, tras ocho horas de participación de millones de ciudadanos tanto dentro del territorio colombiano como en distintos puntos habilitados en el exterior.

Según informaron las autoridades, el proceso electoral se desarrolló con normalidad bajo el denominado Plan Democracia , un operativo coordinado por el Ministerio de Defensa que movilizó a más de 400.000 integrantes de distintas fuerzas de seguridad para resguardar el desarrollo de los comicios.

La elección también contó con la presencia de organismos y misiones internacionales encargadas de supervisar el desarrollo de la votación. Más de 1.500 observadores participaron del seguimiento del proceso electoral en miles de puestos habilitados en todo el país, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema de votación.

Tras el cierre de las mesas comenzó el conteo manual de los sufragios, cuyos resultados fueron difundidos progresivamente por la Registraduría hasta confirmar que la definición presidencial deberá resolverse en una nueva instancia electoral.

El 21 de junio se definirá al sucesor de Petro

Con los resultados de la primera vuelta, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quedaron como los dos candidatos más votados. Ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante el próximo período presidencial.

La segunda vuelta se desarrollará en un escenario de fuerte polarización política y marcará el cierre de un proceso electoral seguido de cerca tanto dentro de Colombia como por distintos actores de la región.