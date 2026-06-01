1 de junio de 2026 - 09:32

La guerra en Irán encarece los vuelos mientras Tailandia, Vietnam y Filipinas sufren por el turismo

El desvío forzado de rutas comerciales suma hasta tres horas por vuelo, disparando el consumo de queroseno y activando pólizas de seguro por riesgo de guerra.

La guerra en Iran está afectando el turismo en otros países.&nbsp;

La guerra en Iran está afectando el turismo en otros países. 

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Por Cristian Reta

La crisis militar en Irán y el resto de Medio Oriente golpea con fuerza el cielo del Sudeste Asiático. El encarecimiento del combustible y el cierre de corredores aéreos tradicionales forzaron la cancelación de cientos de vuelos. Destinos masivos como Tailandia, Vietnam y Filipinas enfrentan una caída drástica en sus reservas para la temporada alta.

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¿Cómo afecta el conflicto en Irán a las aerolíneas del Sudeste Asiático?

Las aerolíneas operan bajo condiciones financieras extremas. Según datos recientes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el barril de combustible Jet A-1 superó los umbrales históricos de costos en la región, forzando a compañías como Cathay Pacific y Philippine Airlines a aplicar recargos directos en los billetes de hasta un 35%. A esto se suma el problema geográfico: evitar el espacio aéreo afectado obliga a realizar trayectos más largos hacia los centros de conexión asiáticos.

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El costo oculto de esquivar una zona de guerra

Un informe técnico de la consultora aeronáutica OAG revela que rodear el espacio aéreo restringido añade entre 90 y 180 minutos a los vuelos procedentes de Europa y África. Este desvío rompe la eficiencia del consumo de combustible, requiriendo toneladas adicionales de carburante que las empresas ya no pueden absorber. Paralelamente, las reaseguradoras globales de aviación triplicaron las primas por riesgo de guerra para los aviones que transitan cerca de los corredores en conflicto.

El impacto económico se traslada directamente a la infraestructura terrestre. El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) advirtió que la ocupación hotelera proyectada en Bangkok, Hanói y Manila cayó quince puntos porcentuales en comparación con el mes pasado. La pérdida de conectividad de bajo costo afecta principalmente a los viajeros de larga distancia, quienes sostienen la economía local durante el período estival.

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Los aviones evitan pasar por Ir&aacute;n, consumiendo m&aacute;s combustible.&nbsp;

Los aviones evitan pasar por Irán, consumiendo más combustible.

Gobiernos buscan salidas ante la emergencia aérea

Para mitigar el impacto, ministerios de turismo de la región exigen subsidios fiscales de emergencia. Tailandia propuso congelar temporalmente los impuestos al carbono aplicados al combustible doméstico para dar oxígeno a las aerolíneas locales. Sin embargo, analistas financieros de la firma McKinsey señalan que estas medidas locales son insuficientes si el precio internacional del crudo mantiene su volatilidad actual. La recuperación del sector queda sujeta a la estabilidad geopolítica global.

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