Nueva audiencia clave para Nicolás Maduro en EE.UU.: qué se define

El expresidente venezolano Nicolás Maduro , detenido en Estados Unidos desde enero de 2026, se presentará este jueves ante un tribunal federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores , en el marco de la causa que los investiga por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra .

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Se trata de la segunda comparecencia judicial de la pareja, que permanece detenida en una prisión federal en Brooklyn desde su captura y traslado a territorio estadounidense.

La audiencia estará a cargo del juez Alvin Hellerstein , quien deberá analizar un planteo de la defensa vinculado al derecho constitucional a la defensa .

Los abogados de Maduro y Flores sostienen que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interfiere en ese derecho al impedirles acceder a fondos del Estado venezolano para afrontar los costos del proceso judicial.

En ese sentido, cuestionaron las decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que bloqueó activos vinculados a la pareja por unos 700 millones de dólares , mientras que la investigación total estima movimientos cercanos a los 4.000 millones .

Según la legislación estadounidense, los delitos imputados contemplan penas que van desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua, lo que convierte al caso en uno de los más relevantes a nivel internacional en materia judicial.

La defensa también advirtió que obligar a los acusados a aceptar un abogado designado por el tribunal “no soluciona el problema, sino que lo agrava”.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. (archivo) Gentileza

Contexto político y diplomático

El proceso judicial se da en un escenario de cambios políticos en Venezuela, donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la conducción tras la detención de Maduro.

En paralelo, ambos países iniciaron un proceso de reapertura de relaciones diplomáticas, con el envío de una delegación venezolana a Washington para avanzar en una nueva etapa de diálogo. Cabe recordar que en 2019, el Gobierno de Maduro había decidido romper las relaciones diplomáticas con Washington.