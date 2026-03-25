Irán rechazó el plan de paz de Trump por "excesivo" y dio sus propias condiciones para frenar la guerra.

Este miércoles, medios estatales iraníes confirmaron que la República Islámica rechazó formalmente una propuesta de paz de 15 puntos enviada por el gobierno de Donald Trump , calificándola de " engañosa " y " excesiva ".

EE.UU. propuso a Irán un alto el fuego de 30 días con un plan de 15 puntos, según medios israelíes

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

Según informó la cadena oficial Press TV, el plan fue enviado a través de canales diplomáticos (presuntamente mediante la mediación de Pakistán , según The New York Times). Sin embargo, fuentes del régimen aseguraron que la oferta está "alejada de la realidad del fracaso de Estados Unidos en el campo de batalla".

El plan de paz de la administración Trump buscaba establecer líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes.

El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz , cuya inestabilidad afectó al tránsito marítimo y generó tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

Desde Teherán consideran la propuesta "engañosa" tras recordar que, en junio del año pasado y a finales de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques mientras existían conversaciones en curso .

La contraoferta de Teherán

Lejos de aceptar los términos de Washington, Irán presentó sus propias condiciones innegociables para poner fin al conflicto:

Cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de Estados Unidos e Israel en Irán y sus aliados, un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques.

El último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como "un derecho natural y legal de Irán".

Donald Trump El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde preguntas de medios de comunicación. EFE

El pasado lunes, Donald Trump anunció que aplazaría por cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes, condicionando la tregua a que Teherán desbloquee el Estrecho de Ormuz. Además, habló de conversaciones "productivas", sin embargo, el régimen persa negó la existencia de tales negociaciones.

La República Islámica no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa el número de muertos en 3.291.