25 de marzo de 2026 - 08:23

El Ejército de Irán negó un acuerdo con Trump y advirtió que el petróleo seguirá caro

El régimen cruzó al presidente de Estados Unidos y dijo: "No llames acuerdo a tu derrota".

La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo

La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

Leé además

Manifestantes sostienen pancartas durante la protesta Paremos la guerra con Irán frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de marzo de 2026. Los manifestantes protestan contra los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos en Irán, que comenzaron en la madrugada del 28 de febrero de 2026.

Desacuerdos internos en EE.UU. acerca del conflicto con Irán
Revelan propuesta de Washington a Irán.

EE.UU. propuso a Irán un alto el fuego de 30 días con un plan de 15 puntos, según medios israelíes

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones, Khatam al-Anbiya, insistió en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas.

"No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado. Hoy en día, hay dos frentes: la verdad y la mentira. Y ningún buscador de la verdad es seducido por tus olas mediáticas", reza el comunicado.

El Ejército iraní también advirtió que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región".

Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha "literalmente aniquilado" al régimen iraní
Trump hab&iacute;a anunciado una pausa de 5 d&iacute;as los ataques a infraestructura energ&eacute;tica de Ir&aacute;n

Trump había anunciado una pausa de 5 días los ataques a infraestructura energética de Irán

"Ni sus inversiones en la región se materializarán, ni verán los precios de la energía y el petróleo de antes, hasta que entiendan que la estabilidad en la región es garantizada por la poderosa mano de nuestras fuerzas armadas", advierte el comunicado, también replicado por EFE.

Trump se mostró convencido el pasado martes de que Irán y Washington van a "alcanzar un acuerdo" en el marco de las conversaciones que el mandatario asegura están manteniendo con la República Islámica, donde se ha producido "un cambio en el régimen".

Teherán reconoció algunos contactos indirectos con la Casa Blanca, pero rechazó tajantemente cualquier tipo de negociación.

El presidente estadounidense también dijo que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear" y que Teherán le ha concedido un "regalo muy grande" relacionado con el estrecho de Ormuz, ruta comercial clave para el petróleo controlada por Irán y piedra angular en este conflicto.

Sin embargo, el Ejército iraní declaró que hasta que se haga su "voluntad", ninguna situación "volverá a ser la que era".

"Nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como ustedes", recalcó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump envió a Irán un para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

Ataques israelíes en el suburbio sur de Dahye en Beirut, Líbano.

Líbano expulsa al embajador de Irán: el grupo Hezbolá condenó la decisión y "exigió su revocación"

Los ataques en Medio Oriente disparan alertas por el gas y posicionan a Vaca Muerta

Crisis energética global: ataques en Medio Oriente disparan alertas por el gas y posicionan a Vaca Muerta

El presidente estadounidense Donald Trump

Trump pausó durante 5 días los ataques a infraestructura energética de Irán: bajó el precio del petróleo