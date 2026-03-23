Trump pausó durante 5 días los ataques a infraestructura energética de Irán: bajó el precio del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este lunes que la orden a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

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El líder republicano dijo en su red Truth Social que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Medio Oriente.

Basándose en el carácter y el tono de ese diálogo "profundo, detallado y constructivo", que dijo continuará a lo largo de la semana, Trump asegura que ordenó al Departamento de Guerra dicha paralización de los ataques a la infraestructura energética iraní.

El presidente concluye que la suspensión de los ataques se mantendrá dependiendo "del éxito de las reuniones y discusiones en curso".

El mensaje de Trump tiene lugar después de que amenazara a Irán con nuevos ataques si no abría "totalmente" el estrecho de Ormuz y de que, según informaron el domingo medios iraníes, Teherán avisara de que atacará infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

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Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

La semana pasada, Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener "contención" y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

Tras dichos de Trump, baja el precio del petróleo

El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de Irán durante cinco días ya provocó una caída de 8% en el precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI): el valor de referencia en el mercado de EE.UU. se ubicó alrededor de 90 dólares tras conocerse el posteo.

Además se reflejó una baja inmediata en el precio del barril Brent. En ese caso, el descenso fue del 6% y ubicó al barril de referencia europea algo por debajo de la barrera de los 100 dólares.

La reacción refleja el alivio de los inversores ante la primera señal concreta de distensión desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero.