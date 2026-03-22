Irán lanzó una advertencia tras el ultimátum de Donald Trump por el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán advirtió que tomará represalias contra infraestructura de la región si Estados Unidos concreta su amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes, en el marco de la creciente tensión por el control del estrecho de Ormuz .

Irán ignora el "ultimátum" de Donald Trump y restringe el paso en el estrecho de Ormuz "al enemigo"

La advertencia surge tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump , quien lanzó un ultimátum a Teherán para que levante el bloqueo en ese paso clave para el comercio energético global. El mandatario aseguró que “destruirá” las centrales eléctricas iraníes si no se restablece la circulación de buques.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, ya que por allí circula más del 20% del petróleo global , lo que convierte al conflicto en un foco de preocupación internacional.

La posibilidad de una escalada militar en la zona genera inquietud en los mercados y en la comunidad internacional, debido al impacto que podría tener en el suministro energético.

En medio de la tensión, el primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref , aseguró que el país mantiene condiciones estables en materia de abastecimiento. “No existe preocupación alguna por el suministro de energía, combustible y productos básicos”, afirmó el funcionario.

Además, sostuvo que “las redes de distribución, los servicios bancarios y los sistemas de pago funcionan sin interrupción y la vida en el país transcurre con normalidad”. Si bien indicó que se tomaron medidas para garantizar el funcionamiento del país, no brindó mayores detalles sobre las acciones implementadas.

Escalada de tensión internacional

El cruce de advertencias entre Irán y Estados Unidos abre un nuevo capítulo de tensión en Medio Oriente, con el estrecho de Ormuz como eje central del conflicto. La situación se mantiene en desarrollo y podría derivar en un escenario de mayor confrontación si no se alcanza una salida diplomática.