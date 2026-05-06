Aseguran que Estados Unidos e Irán están a las puertas de un acuerdo para finalizar la guerra. 

Según reveló este miércoles el portal estadounidense Axios , el gobierno de Donald Trump cree estar a un paso de alcanzar un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de una página que sentaría las bases para terminar la guerra y establecer un marco de negociación detallado sobre el programa nuclear iraní.

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Fuentes informadas sobre el tema indicaron que, si bien el pacto no está cerrado , representa la mayor proximidad entre ambas naciones desde el inicio del conflicto. En este contexto, Estados Unidos aguarda respuestas por parte de Irán en las próximas 48 horas .

"La Casa Blanca cree estar cerca de un acuerdo con Irán sobre un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas, según dos funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes informadas sobre el tema", señaló Axios.

Los puntos del acuerdo

El borrador del acuerdo contempla compromisos de ambos lados, sujetos a un pacto final sobre la cuestión de fondo. Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear. Estados Unidos levantaría las sanciones económicas y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes que actualmente se encuentran congelados.

estrecho de ormuz Estrecho de Ormuz. EFE

Finalmente, ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump suspendió el "Proyecto Libertad"

Como señal para evitar el colapso del frágil alto el fuego, el presidente Donald Trump anunció la suspensión del operativo militar "Proyecto Libertad". Esta misión, que había iniciado el 3 de mayo con el objetivo de asegurar militarmente el paso de buques por el estrecho de Ormuz, fue frenada a petición de Pakistán para dar lugar a la vía diplomática.

A través de su red Truth Social, Trump confirmó que la decisión se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán.

Los informantes de Axios señalan que la Casa Blanca cree que el liderazgo iraní está dividido y podría ser difícil lograr un consenso entre las diferentes facciones y recuerda que algunos funcionarios estadounidenses han expresado optimismo sobre un acuerdo en varias ocasiones durante rondas de negociaciones anteriores y durante la guerra actual, pero aún no lo han logrado.

Sin embargo, dos funcionarios estadounidenses afirmaron que la decisión del presidente Trump de suspender la operación recientemente anunciada en el estrecho de Ormuz y evitar el colapso del frágil alto el fuego se basó en los avances logrados en las negociaciones.