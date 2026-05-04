Impactante video: un avión golpeó un poste y chocó con un camión al aterrizar en Estados Unidos

Un avión de United Airlines, con 221 pasajeros a bordo , protagonizó un impactante incidente al aterrizar en el Aeropuerto Newark Liberty. La aeronave golpeó un poste de luz y embestió un camión en plena aproximación.

Heath Ledger murió a los 28, dejó una fortuna sin incluir a su hija y su familia tomó una impactante decisión

El Papa León XIV denunció "violaciones a la libertad de prensa" tras la polémica en Casa Rosada

El vuelo, un Boeing 767 procedente de Venecia, circulaba a baja altura sobre la New Jersey Turnpike cuando se produjo la colisión, en una maniobra que exige extrema precisión por la cercanía con la autopista.

#BREAKING : Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized. #Newark | #NewJersey Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… pic.twitter.com/OXw3xUVvtu

Según informaron autoridades y la aerolínea, no hubo heridos entre los pasajeros ni la tripulación . Sin embargo, el conductor del camión, identificado como Warren Boardley, sufrió cortes en el brazo y la mano tras el impacto de fragmentos de vidrio.

El vehículo, perteneciente a la empresa H&S Bakery, fue alcanzado cuando una de las ruedas del tren de aterrizaje atravesó el parabrisas , según detallaron desde la compañía.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente. redes

El avión también registró daños en la parte inferior del fuselaje, aunque logró completar el aterrizaje y rodar hasta la puerta asignada sin inconvenientes inmediatos.

Una secuencia de alto riesgo

El incidente ocurrió alrededor de las 14 y fue captado por una cámara instalada en el camión. De acuerdo con reportes, el avión primero impactó un poste de iluminación, cuya estructura cayó sobre un vehículo cercano.

La maniobra se produjo a una velocidad superior a los 257 km/h, lo que incrementó el riesgo de la situación. Testigos señalaron la proximidad extrema del avión con los vehículos que circulaban por la autopista.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark. redes

Recién media hora después del aterrizaje, inspectores detectaron daños en la aeronave, lo que activó los protocolos de seguridad.

Investigación federal en curso

El episodio derivó en una investigación conjunta de la Federal Aviation Administration y la National Transportation Safety Board, Según reportaron medios locales, se analizarán grabaciones de cabina y datos del vuelo para determinar qué ocurrió durante la aproximación.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark Un avión chocó con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark. redes

Desde United Airlines confirmaron que el avión y la tripulación fueron retirados de servicio de manera preventiva, mientras se desarrollan las pericias técnicas. Por otra parte, las autoridades anticiparon que se elaborará un informe preliminar en un plazo de hasta 30 días, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades y posibles fallas.