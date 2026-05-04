4 de mayo de 2026 - 21:35

Impactante video: un avión golpeó un poste y chocó con un camión al aterrizar en Estados Unidos

No hubo heridos entre los pasajeros, pero el conductor sufrió lesiones leves. Las autoridades iniciaron una investigación sobre lo ocurrido.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un avión de United Airlines, con 221 pasajeros a bordo, protagonizó un impactante incidente al aterrizar en el Aeropuerto Newark Liberty. La aeronave golpeó un poste de luz y embestió un camión en plena aproximación.

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El vuelo, un Boeing 767 procedente de Venecia, circulaba a baja altura sobre la New Jersey Turnpike cuando se produjo la colisión, en una maniobra que exige extrema precisión por la cercanía con la autopista.

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Un herido y daños en la aeronave

Según informaron autoridades y la aerolínea, no hubo heridos entre los pasajeros ni la tripulación. Sin embargo, el conductor del camión, identificado como Warren Boardley, sufrió cortes en el brazo y la mano tras el impacto de fragmentos de vidrio.

El vehículo, perteneciente a la empresa H&S Bakery, fue alcanzado cuando una de las ruedas del tren de aterrizaje atravesó el parabrisas, según detallaron desde la compañía.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente
Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark: investigan el incidente.

El avión también registró daños en la parte inferior del fuselaje, aunque logró completar el aterrizaje y rodar hasta la puerta asignada sin inconvenientes inmediatos.

Una secuencia de alto riesgo

El incidente ocurrió alrededor de las 14 y fue captado por una cámara instalada en el camión. De acuerdo con reportes, el avión primero impactó un poste de iluminación, cuya estructura cayó sobre un vehículo cercano.

La maniobra se produjo a una velocidad superior a los 257 km/h, lo que incrementó el riesgo de la situación. Testigos señalaron la proximidad extrema del avión con los vehículos que circulaban por la autopista.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark
Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en Newark.

Recién media hora después del aterrizaje, inspectores detectaron daños en la aeronave, lo que activó los protocolos de seguridad.

Investigación federal en curso

El episodio derivó en una investigación conjunta de la Federal Aviation Administration y la National Transportation Safety Board, Según reportaron medios locales, se analizarán grabaciones de cabina y datos del vuelo para determinar qué ocurrió durante la aproximación.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark
Un avión chocó con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark.

Un avión chocó con un camión al aterrizar en el aeropuerto Newark.

Desde United Airlines confirmaron que el avión y la tripulación fueron retirados de servicio de manera preventiva, mientras se desarrollan las pericias técnicas. Por otra parte, las autoridades anticiparon que se elaborará un informe preliminar en un plazo de hasta 30 días, mientras continúan las investigaciones para esclarecer responsabilidades y posibles fallas.

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