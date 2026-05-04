Histórico: Ámsterdam es la primera capital en prohibir la publicidad de carne y combustibles en las calles

Ámsterdam dio un paso inédito a nivel mundial “al prohibir la publicidad de productos cárnicos en la vía pública” , una medida que también alcanza a bienes vinculados a “combustibles fósiles”. La decisión ya comenzó a regir y modifica en gran medida el paisaje urbano de la capital neerlandesa.

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Desde el 1 de mayo, los anuncios fueron retirados de carteles, paradas de tranvía y estaciones de subte , reemplazando publicidades de hamburguesas, autos a gasolina y aerolíneas por propuestas culturales como museos o conciertos. La medida fue comunicada por la cadena BBC.

Los políticos de la ciudad afirman que esta medida busca adecuar el paisaje urbano de Ámsterdam a los objetivos medioambientales del propio gobierno local. Estos objetivos pretenden que la capital sea neutra en carbono para 2050 y reducir a la mitad su consumo de carne durante el mismo período.

“La crisis climática es muy urgente” , afirma Anneke Veenhoff, del partido Izquierda Verde. “Es decir, si uno quiere ser líder en políticas climáticas y alquila sus instalaciones a justo lo contrario, ¿qué sentido tiene?”.

Esta opinión la comparte Anke Bakker, líder del grupo en Ámsterdam denominado el Partido por los Animales. Bakker impulsó las nuevas restricciones y rechaza las acusaciones de que se trate de un caso de intervencionismo estatal. “Cada uno puede tomar sus propias decisiones, pero en realidad estamos intentando que las grandes empresas no nos digan todo el tiempo qué debemos comer y comprar” , dice Bakker.

Según dice, eliminar ese constante estímulo visual reduce las compras compulsivas y, además, indica que la carne barata y los viajes que consumen muchos combustibles fósiles ya no son opciones de estilo de vida a las que aspirar.

La carne representaba una porción relativamente pequeña del mercado de publicidad exterior de Ámsterdam, con un estimado del 0,1% del gasto publicitario, en comparación con aproximadamente el 4% de los productos derivados de combustibles fósiles.

Los sectores afectados rechazan la polémica medida: “Atentan contra la libertad”

La Asociación Neerlandesa de la Carne, que representa al sector, se muestra disgustada con la medida, a la que califica de “una forma indeseable de influir en el comportamiento del consumidor”. Añade que la carne “aporta nutrientes esenciales y debe seguir siendo visible y accesible para los consumidores”.

Mientras tanto, la Asociación Neerlandesa de Agencias de Viajes y Operadores Turísticos afirma que la prohibición de anunciar paquetes vacacionales que incluyan viajes en avión supone una restricción desproporcionada a la libertad comercial de las empresas.

Para activistas como la abogada Hannah Prins y su organización ambientalista Advocates for the Future, que trabajó estrechamente con el grupo de campaña Fossil-Free Advertising, la prohibición de la publicidad para determinados productos es un intento deliberado de crear un “momento tabaco” para los alimentos con alto contenido de carbono.

“Porque si miro ahora esas fotos antiguas, veo a Johan Cruyff”, dice Prins, refiriéndose al famoso futbolista del seleccionado naranja. “Salía en anuncios de tabaco. Eso era normal. Murió de cáncer de pulmón”, recordó.