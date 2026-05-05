5 de mayo de 2026 - 08:39

Tensión en Ormuz: Irán acusó a EE. UU. de violar el alto el fuego y advirtió que la situación es "insoportable"

El presidente del Parlamento iraní denunció que la movilización militar estadounidense en el estrecho pone en peligro el tránsito energético.

Tensión en Ormuz: Irán acusa a EE. UU. de violar el alto el fuego y advierte que la situación es insoportable.

Tensión en Ormuz: Irán acusa a EE. UU. de violar el alto el fuego y advierte que la situación es "insoportable".

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Los Andes | Redacción Mundo
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Este martes, la República Islámica de Irán acusó a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y de quebrar el cese de hostilidades vigente en la región.

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Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, utilizó sus redes sociales para denunciar que Estados Unidos y sus aliados "han violado el alto" el fuego al "imponer un bloqueo" y movilizar fuerzas en la zona. Según el funcionario, "se está consolidando una nueva ecuación" en el estrecho y advirtió que la continuidad del escenario actual resultará "insoportable para Estados Unidos".

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Sobre la operación, Washington asegura que ya permitió el paso de dos buques mercantes sin sufrir daños. Por su parte, Irán sostiene que su Ejército abrió fuego contra destructores estadounidenses.

Además, el lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó "un gran incendio" en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de EAU, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que había interceptado misiles y aeronaves no tripuladas.

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Tensión en el estrecho de Ormuz.

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Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, criticó las operaciones navales y sostuvo que los hechos demuestran que "no hay soluciones militares a una crisis política". El canciller aconsejó tanto a Estados Unidos como a los Emiratos Árabes Unidos desconfiar de quienes quieran "arrastrarlos de nuevo al atolladero".

La crisis en el estrecho de Ormuz, punto clave por donde circula el 20 % del petróleo mundial, se mantiene desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. En respuesta a las restricciones iraníes, Estados Unidos mantiene desde el 13 de abril su propio bloqueo naval sobre los puertos de la nación persa.

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