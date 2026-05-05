Tensión en Ormuz: Irán acusó a EE. UU. de violar el alto el fuego y advirtió que la situación es "insoportable"

Este martes, la República Islámica de Irán acusó a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y de quebrar el cese de hostilidades vigente en la región.

Donald Trump amenaza con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si ataca barcos de Estados Unidos

"Proyecto Libertad": la iniciativa de Trump para escoltar barcos en el Estrecho de Ormuz

Mohamad Baqer Qalibaf , presidente del Parlamento iraní, utilizó sus redes sociales para denunciar que Estados Unidos y sus aliados " han violado el alto " el fuego al "imponer un bloqueo" y movilizar fuerzas en la zona. Según el funcionario, " se está consolidando una nueva ecuación " en el estrecho y advirtió que la continuidad del escenario actual resultará " insoportable para Estados Unidos".

El domingo se lanzó el Proyecto Libertad, una operación anunciada por Trump que moviliza centenares de aeronaves, destructores y drones. El objetivo de Washington es escoltar a las embarcaciones mercantes que permanecen atrapadas en Ormuz debido a las restricciones impuestas por Irán.

Sobre la operación, Washington asegura que ya permitió el paso de dos buques mercantes sin sufrir daños. Por su parte, Irán sostiene que su Ejército abrió fuego contra destructores estadounidenses.

Además, el lunes un ataque con dron lanzado desde Irán provocó "un gran incendio" en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de EAU, después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que había interceptado misiles y aeronaves no tripuladas.

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz Tensión en el estrecho de Ormuz. redes

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, criticó las operaciones navales y sostuvo que los hechos demuestran que "no hay soluciones militares a una crisis política". El canciller aconsejó tanto a Estados Unidos como a los Emiratos Árabes Unidos desconfiar de quienes quieran "arrastrarlos de nuevo al atolladero".

La crisis en el estrecho de Ormuz, punto clave por donde circula el 20 % del petróleo mundial, se mantiene desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. En respuesta a las restricciones iraníes, Estados Unidos mantiene desde el 13 de abril su propio bloqueo naval sobre los puertos de la nación persa.