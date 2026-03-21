21 de marzo de 2026 - 18:18

Israel atacó un centro vinculado al programa nuclear de Irán en Teherán

El bombardeo apuntó a una instalación en Teherán vinculada, según Israel, al desarrollo de misiles y tecnología nuclear, en medio de una creciente escalada del conflicto en Medio Oriente.

La operación fue ejecutada por la fuerza aérea israelí con apoyo de inteligencia

La operación fue ejecutada por la fuerza aérea israelí con apoyo de inteligencia

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EFE
Por Redacción Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este sábado que llevaron a cabo un ataque aéreo contra un centro estratégico en Teherán, presuntamente vinculado al desarrollo de componentes para armas nucleares.

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Según detallaron, la operación fue ejecutada por la fuerza aérea israelí con apoyo de inteligencia y tuvo como objetivo una instalación perteneciente a la Universidad de Tecnología Malek-Ashtar. De acuerdo al comunicado, el lugar era utilizado por industrias militares iraníes para el desarrollo de sistemas de misiles balísticos y tecnología asociada a armamento nuclear.

Desde Israel señalaron además que la universidad depende del Ministerio de Defensa de Irán y se encuentra bajo sanciones internacionales por su presunta participación en el avance del programa nuclear y de misiles del país.

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, tras el inicio de las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Desde entonces, Teherán y sus aliados en la región han respondido con acciones contra intereses estadounidenses e israelíes, lo que incrementa el riesgo de una escalada en el conflicto.

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