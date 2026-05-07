Argentina e Israel tendrán vuelos directos desde noviembre: cuánto cuestan los pasajes

A partir del 29 de noviembre de 2026 , la Argentina e Israel contarán con una conexión aérea directa por primera vez en su historia . El servicio estará a cargo de la aerolínea de bandera israelí El Al Israel Airlines , que unirá ambas capitales sin necesidad de realizar las escalas que hoy son obligatorias en ciudades como Madrid, Roma o Miami.

La nueva ruta operará con dos frecuencias semanales utilizando aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner , configuradas con 271 asientos. Los vuelos hacia Israel partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza los lunes y miércoles , mientras que los regresos desde Tel Aviv se realizarán los domingos y martes .

Se estima que el trayecto sin escalas tendrá una duración de entre 15 y 16 horas , lo que representa una reducción considerable en los tiempos de traslado actuales.

Los pasajes ya se encuentran a la venta con precios de lanzamiento. Las tarifas para vuelos de ida y vuelta en clase turista "Classic" comienzan en USD 1.349 , mientras que en clase ejecutiva pueden alcanzar los USD 7.000 .

También se ofrecen tramos individuales desde USD 773, los cuales incluyen equipaje de mano, una pieza en bodega de hasta 23 kilos, comidas a bordo y selección de asiento.

La implementación de esta ruta fue posible gracias a la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), bajo el acuerdo de Cielos Abiertos firmado durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Jerusalén.

Esta medida se inscribe en una política de apertura aerocomercial que ya ha sumado más de 50 rutas nuevas al mercado local para fomentar la competencia y la conectividad global.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, calificó la noticia como un "sueño" cumplido y un hito que abre una nueva era de intercambio entre ambas naciones. Según el diplomático, esta conexión directa no solo simplificará los viajes, sino que también potenciará el comercio, las inversiones, el turismo y los lazos culturales entre los pueblos.