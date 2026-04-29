29 de abril de 2026 - 17:19

El Gobierno lanzó los "Israel Innovation Awards": buscan startups y ofrecen viajes, mentoría e inversores

La Distinción Argentino-Israelí en Innovación ya abrió la convocatoria para impulsar vínculos tecnológicos binacionales y ampliar la participación en todo el país.

Una de las experiencias de “Israel Innovation Awards”, organizada por el Gobierno y la Embajada de Israel.

Una de las experiencias de “Israel Innovation Awards”, organizada por el Gobierno y la Embajada de Israel.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional presentó una nueva edición de los “Israel Innovation Awards”, una iniciativa que busca potenciar proyectos tecnológicos argentinos con proyección internacional. La convocatoria apunta a emprendimientos capaces de insertarse en mercados globales y generar vínculos estratégicos.

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La distinción, que se desarrollará en 2026, surge del trabajo conjunto entre organismos públicos y entidades vinculadas a la cooperación bilateral, con el objetivo de fortalecer el desarrollo innovador y abrir nuevas oportunidades para empresas locales.

El certamen es impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnológica de la Nación, la Embajada de Israel en Argentina y la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI). La propuesta busca identificar desarrollos disruptivos con potencial de crecimiento a escala global.

A quiénes está dirigida y cuál es el objetivo

La iniciativa está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) y startups argentinas que desarrollen soluciones innovadoras en sectores estratégicos como AgTech, BioTech, HealthTech, Smart Cities, Energías Renovables y Ciberseguridad, entre otros.

El objetivo principal es fomentar la transferencia tecnológica y la creación de alianzas estratégicas con el ecosistema de innovación israelí, reconocido mundialmente como la "Startup Nation".

Premios y beneficios

  • Misión comercial a Israel: Un viaje para un representante de la empresa ganadora con una agenda de reuniones personalizada con potenciales socios, inversores y centros de investigación en Israel.
  • Visibilidad institucional: Reconocimiento por parte de las autoridades de ambos países y acceso a redes de contacto de alto nivel.
  • Mentoreo: Asesoramiento especializado para la internacionalización del proyecto.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron la importancia de este premio como un puente para que el talento argentino acceda a uno de los mercados de innovación más avanzados del mundo.

"Esta distinción no es solo un reconocimiento, es una plataforma de despegue para que las empresas nacionales puedan validar sus tecnologías y encontrar socios estratégicos en Israel", señalaron desde la organización.

Inscripciones y plazos

Las empresas interesadas podrán presentar sus proyectos a través del portal oficial del Gobierno Nacional. El periodo de postulación estará abierto hasta la fecha establecida en las bases. Un jurado de expertos evaluará los proyectos basándose en su grado de innovación, viabilidad comercial e impacto social y ambiental.

Para más información sobre las bases, condiciones y formularios de inscripción, los interesados pueden ingresar a la web oficial del programa: israel innovation awards.

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