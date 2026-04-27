Cómo es el KIT 4.0 del Gobierno para impulsar la transformación tecnológica de las pymes

El Gobierno Nacional lanzó el programa KIT 4.0, una iniciativa orientada a acelerar la transformación tecnológica de las pymes y mejorar su productividad, eficiencia y competitividad. La propuesta busca facilitar el acceso a soluciones digitales mediante un esquema ágil que vincula directamente la demanda productiva con la oferta tecnológica.

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Impulsado por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, el programa apunta a modernizar el entramado productivo, promoviendo la incorporación de herramientas innovadoras adaptadas a las necesidades concretas de cada empresa.

El eje central de KIT 4.0 es la conexión directa entre dos actores clave: por un lado, las pymes que buscan mejorar su desempeño operativo; y por otro, las empresas de la Economía del Conocimiento que ofrecen soluciones tecnológicas para acompañar ese proceso.

A través de este esquema, las empresas pueden seleccionar tanto el tipo de solución que necesitan como el proveedor que mejor se adapte a sus requerimientos, generando un vínculo más eficiente y orientado a resultados.

Soluciones a medida para cada nivel de desarrollo

El programa propone un enfoque práctico para la transformación digital, permitiendo implementar soluciones de hardware y software con un uso eficiente de los recursos.

La oferta se organiza en distintos niveles. Los Kits Básicos están diseñados para construir una base digital en las plantas productivas; los Kits de Gestión apuntan a integrar la información operativa y de negocio; mientras que los Kits Avanzados incorporan tecnologías 4.0 de mayor sofisticación.

De esta manera, cada empresa puede avanzar en su proceso de digitalización según su punto de partida y sus objetivos estratégicos.

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Más competitividad y acceso a nuevos mercados

Uno de los objetivos centrales de KIT 4.0 es fortalecer las capacidades de las pymes para integrarse de manera más eficiente en cadenas de valor y ampliar sus oportunidades de negocio.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de modernización productiva, que busca acompañar a las empresas en la adopción de tecnologías clave para competir en un entorno cada vez más digitalizado.

Con este programa, el Gobierno apuesta a consolidar una industria más moderna, dinámica y conectada con las demandas actuales del mercado.