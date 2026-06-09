Cambian las escuelas para siempre: el Gobierno eliminó por decreto 2 materias clave

El Gobierno nacional modificó por decreto obligaciones educativas vinculadas a educación vial y prevención de la violencia de género. La medida vuelve a tomar fuerza en junio porque las escuelas ya transitan el tramo previo a las vacaciones de invierno 2026 , una etapa en la que muchas familias revisan calendarios, cierres de trimestre y actividades pendientes.

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El cambio fue formalizado mediante el Decreto 436/2025 , publicado en el Boletín Oficial. La norma derogó el artículo 3° de la Ley 27.234 y los artículos 5° y 6° de la Ley 27.214.

El decreto impacta sobre dos ejes que estaban regulados por leyes nacionales: la jornada anual “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” y obligaciones vinculadas a la educación vial en las escuelas.

En términos prácticos, no significa que todos los colegios del país deban dejar de trabajar estos temas. El cambio central es que esas obligaciones dejan de estar organizadas como una exigencia nacional en los términos que marcaban esas leyes.

Violencia de género: se derogó el artículo que asignaba al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de realizar la jornada al menos una vez por ciclo lectivo.

se derogó el artículo que asignaba al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de realizar la jornada al menos una vez por ciclo lectivo. Educación vial: se derogaron artículos vinculados con cursos, formaciones, contenidos específicos y el Observatorio de Educación Vial.

se derogaron artículos vinculados con cursos, formaciones, contenidos específicos y el Observatorio de Educación Vial. Jurisdicciones: las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden sostener o definir sus propias iniciativas.

Por qué el Gobierno tomó esta decisión

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que los servicios educativos fueron transferidos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso, argumentó que no correspondía mantener determinadas responsabilidades en manos del Estado nacional.

La norma también menciona una búsqueda de eficiencia administrativa, reducción de estructuras y eliminación de superposiciones. En el caso de educación vial, el decreto alude al Observatorio de Educación Vial y a la existencia del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Qué cambia para las familias antes del receso invernal

El calendario escolar 2026 marca que el receso de invierno comenzará en fechas distintas según la provincia. Algunas jurisdicciones, como Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio.

Otras provincias iniciarán el descanso el 13 de julio, mientras que Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero figuran con receso del 20 al 31 de julio. En ese contexto, la medida puede aparecer en la agenda escolar porque se acerca el cierre de la primera parte del año.