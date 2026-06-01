Mundial en el aula: las escuelas mendocinas ya usan el fútbol para fortalecer aprendizajes

A menos de dos semanas del inicio del Mundial de Fútbol , las escuelas mendocinas ya trabajan en propuestas pedagógicas para incorporar el evento deportivo a la currícula.

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La directora de Planificación de la Calidad Educativa, Nélida Maluf , explicó que desde la Dirección General de Escuelas (DGE) "se han preparado una serie de actividades para poder desarrollar con los estudiantes tanto en el nivel inicial, primario como secundario y en las distintas modalidades del sistema educativo provincial".

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Las propuestas abarcan materias como Lengua, Matemática, Educación Física, Educación Artística y Tecnología , con el objetivo de aprovechar el interés que genera el Mundial para fortalecer distintos aprendizajes.

En el área de Lengua , los estudiantes de nivel primario comenzaron a trabajar con cuentos, rimas y trabalenguas relacionados con el fútbol .

"Es una oportunidad para que los estudiantes puedan mejorar su fluidez. Van a contar con cuentos, rimas y trabalenguas futboleros, que hacen que las clases sean mucho más entretenidas, dinámicas y lúdicas", destacó Maluf.

En el nivel secundario, las actividades incluyen la lectura y análisis de textos vinculados al fútbol, entre ellos "El hincha" del libro El fútbol a sol y sombra, del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

Además, los alumnos empezaron a trabajar los géneros periodísticos y habilidades comunicacionales."Van a practicar el relato de partidos, cómo realizar entrevistas y cómo hablar en público en el caso de tener que transmitir o comentar algún partido en particular", indicó.

Matemática, física y tecnología

La funcionaria explicó que desde la coordinación del Programa Educación Digital y Tecnologías Educativas Conectadas (EDUTEC) se desarrollaron juegos y aplicaciones que permiten a los estudiantes aplicar conceptos de Matemática y Física de manera práctica e interactiva.

"Van a estar disponibles en el portal educativo para que los estudiantes, principalmente de secundaria, puedan trabajar algunas fórmulas de física mediante simuladores ubicados dentro de una cancha de fútbol", detalló.

Las actividades también abordan contenidos vinculados con la probabilidad, la estadística y la geometría.

Más que jugadores

En Educación Física, las propuestas buscan que los estudiantes asuman diferentes funciones dentro de la dinámica deportiva: "se han pensado distintos torneos y juegos donde los estudiantes desempeñen roles no solamente como jugadores, sino también como árbitros, cronometristas, veedores y narradores", explicó Maluf.

Además, las actividades incluyen un abordaje interdisciplinario para conocer aspectos culturales y sociales de los países participantes del torneo.

Inteligencia artificial para crear canciones

En el área de Tecnología, los estudiantes de secundaria tienen como meta utilizar herramientas de inteligencia artificial a través de plataformas como FlexFlix para realizar producciones vinculadas al Mundial.

"Los estudiantes utilizan distintas aplicaciones de IA para crear canciones y ritmos que sirvan para alentar durante los partidos", señaló la directora.

La DGE también prevé que las escuelas puedan compartir la transmisión de los partidos que coincidan con el horario escolar, especialmente cuando juegue la Selección Argentina.

"Va a ser un día importante para la escuela. Está previsto que las instituciones puedan compartir esa transmisión y que los estudiantes canten las canciones y rítmicas que hayan creado con distintas aplicaciones de inteligencia artificial", concluyó.