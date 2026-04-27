Milei en la Fundación Libertad: denunció violencia política y defendió su gestión con críticas al kirchnerismo

El presidente Javier Milei participó de la cena anual de la Fundación Libertad en Rosario, donde combinó un fuerte repudio al intento de asesinato contra Donald Trump con una encendida defensa de su gestión y duras críticas al kirchnerismo y a la izquierda.

La oposición exige explicaciones por posibles militantes en los palcos durante la exposición de Adorni

Hebe Casado afirma que "hubiese sido bueno apartar a Adorni" del gobierno nacional

Durante su exposición, el mandatario calificó el ataque al líder estadounidense como un episodio grave de “violencia política” y advirtió sobre un fenómeno creciente a nivel global. “Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump”, afirmó.

En ese marco, sostuvo que sectores políticos que pierden en el terreno electoral recurren a métodos violentos. “ Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en las urnas y recurren a la violencia para imponer sus ideales fallidos”, señaló, al tiempo que reclamó sanciones “con todo el peso de la ley”.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Cena Anual de la Fundación Libertad 2026

Críticas a la izquierda y al kirchnerismo

Milei también apuntó contra la izquierda, a la que acusó de haber reformulado su estrategia tras la caída del Muro de Berlín. “El marxismo trasladó la lucha de clases a otros debates dentro de la sociedad”, afirmó.

En el plano local, el presidente cuestionó con dureza al kirchnerismo, al que responsabilizó por distorsiones económicas y altos niveles de inflación. “Metieron muchas cosas debajo de la alfombra”, sostuvo, y aseguró que su gobierno asumió el compromiso de ordenar la economía y honrar las deudas.

Además, lanzó críticas personales contra dirigentes opositores y defendió el rumbo de su administración frente a lo que describió como intentos de desestabilización política.

Defensa del ajuste y la política económica

El mandatario reivindicó el programa de ajuste aplicado desde el inicio de su gestión. Consideró que tomar deuda es “inmoral” y que subir impuestos constituye “un robo”, en contraste con las medidas adoptadas por su administración.

Según explicó, su gobierno eliminó más de 24 tributos y logró sostener el equilibrio fiscal pese a presiones políticas y legislativas. “Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”, remarcó.

En relación con la actividad económica, aseguró que los indicadores muestran signos de recuperación y que “lo peor ya pasó”, al tiempo que destacó el respaldo electoral obtenido.

Balance y mensaje político

Sobre el cierre, Milei sostuvo que su administración es “el mejor gobierno de la historia” y defendió el impacto de las reformas impulsadas. También aseguró que las ideas liberales demostraron su eficacia en la práctica.

“Las ideas de la libertad funcionan”, concluyó el presidente, en un discurso que combinó definiciones internacionales, posicionamiento ideológico y defensa de su gestión económica.

En otro tramo de su exposición, el mandatario habló de Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, dueños de FATE y a Techint respectivamente. “Nos dedicamos a nivelar la cancha, a correr al Estado, a desregular. Gracias al Coloso Federico Sturzenegger quitamos más de 15 mil regulaciones”.

Y retrucó: "Me pregunto ¿Por qué tengo que beneficiar a 3 corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿Es justo pagar los neumáticos 4 veces más caro? ¿o los tubos de acero?”.

Al finalizar su exposición, Milei volvió a mencionar que la inflación va a bajar. “Vamos a derrotar la inflación, la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante”.