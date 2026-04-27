27 de abril de 2026 - 21:12

La oposición exige explicaciones por posibles militantes en los palcos durante la exposición de Adorni

Ferraro y Frade exigieron transparencia en la organización de la sesión del miércoles y reclamaron que se respete el espacio de los periodistas acreditados en la Cámara de Diputados.

Javier Milei junto a Manuel Adorni

Javier Milei junto a Manuel Adorni

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En la antesala de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, crece la tensión política en la Cámara de Diputados. Legisladores de la Coalición Cívica solicitaron al titular del cuerpo, Martín Menem, que aclare si el oficialismo prevé ocupar los palcos con militantes durante la sesión prevista para el próximo miércoles.

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El planteo fue formalizado a través de una nota firmada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, quienes pidieron precisiones sobre los criterios de asignación de invitaciones al recinto. En ese sentido, advirtieron sobre versiones periodísticas que indican la posible presencia de asesores, militantes u otros invitados vinculados al oficialismo en los espacios destinados al público.

Mónica Frade, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones.
Mónica Frade.

Mónica Frade.

Reclamo por transparencia y pluralidad

Los legisladores también solicitaron que, en caso de haberse cursado invitaciones, se informe bajo qué criterios se distribuyeron. Además, reclamaron que se evite cualquier práctica que pueda afectar la neutralidad institucional de la Cámara durante una instancia clave como la exposición del jefe de Gabinete.

En paralelo, pidieron que la transmisión oficial de la sesión respete principios de pluralidad, ecuanimidad y diversidad de voces, en línea con el rol democrático del Congreso. Según señalaron, es necesario evitar situaciones similares a las registradas en la última apertura de sesiones ordinarias, donde denunciaron un tratamiento desigual en la cobertura.

Maximiliano Ferraro
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Garantías para el trabajo periodístico

Otro de los puntos incluidos en el planteo fue la necesidad de garantizar el espacio y las condiciones de trabajo de los periodistas acreditados en la Cámara de Diputados. Los legisladores remarcaron la importancia de asegurar el acceso a la información pública y el normal desarrollo de la labor periodística durante la sesión.

Finalmente, Ferraro y Frade subrayaron que este tipo de instancias deben desarrollarse con estricto apego a las normas, transparencia institucional y respeto por el pluralismo político, en un contexto de creciente sensibilidad en torno al funcionamiento del Congreso.

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