En medio de la polémica de Manuel Adorni: extendieron el plazo para prestar la DDJJ de funcionarios públicos

La Oficina Anticorrupción resolvió extender por dos meses el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2025. La medida se conoció en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , lo que le dio mayor repercusión política a la resolución.

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La decisión fue firmada por Gabriela Carmen Zangaro , quien asumió recientemente al frente del organismo tras ser impulsada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. La medida se conoció en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que le dio mayor repercusión política a la resolución .

A través de la Resolución 3/2026, publicada este viernes, se estableció la prórroga para la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al período fiscal completo de 2025 , una obligación prevista para todos los funcionarios alcanzados por la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública .

Según explicó la Oficina Anticorrupción, la modificación del calendario responde a una adecuación con los plazos establecidos por ARCA para la presentación de otras obligaciones fiscales vinculadas a Ganancias y Bienes Personales.

En el texto oficial se señala que ARCA definió los vencimientos de las declaraciones fiscales correspondientes al calendario 2018 y años posteriores, y que en el caso de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales, las fechas de presentación se concentran durante la primera quincena de junio.

Juan Bautista Mahiques Juan Bautista Mahiques. Archivo

La resolución sostiene que “resulta necesario adecuar la fecha de vencimiento de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral prevista en la Ley N° 25.188, a efectos de brindar a los funcionarios declarantes un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento”.

Un cambio con impacto político

La decisión se produce en un contexto especialmente sensible, marcado por investigaciones judiciales sobre la evolución patrimonial de distintos funcionarios nacionales. Entre los casos que concentran mayor atención aparece el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionado en expedientes vinculados a presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni

Zangaro asumió hace menos de un mes como nueva titular de la Oficina Anticorrupción y su llegada fue vinculada a una reestructuración dentro del área de Justicia impulsada por la actual administración.