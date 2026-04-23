23 de abril de 2026 - 15:35

La fiscalía pidió archivar la causa del viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial

La fiscal federal Alejandra Mángano dictaminó que la inclusión de Bettina Angeletti en la comitiva oficial a Nueva York no constituyó un delito.

Solicitan archivar la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

Solicitan archivar la denuncia contra la esposa de Adorni por el viaje a Nueva York

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DAMIAN DOPACIO/ARCHIVO NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó formalmente el archivo de la denuncia contra Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por su participación en un viaje oficial a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

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La investigación, que se inició tras una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, buscaba determinar si existieron irregularidades en el traslado de Angeletti para participar de la "Argentina Week" llevado a cabo en Nueva York entre el 6 y el 11 de marzo.

En su dictamen presentado ante el juez federal Daniel Rafecas, la fiscal concluyó que la información recolectada permite descartar conductas delictivas. Uno de los puntos centrales del análisis fue la capacidad de la aeronave, un Boeing 757-200 con 39 plazas.

bettina julieta angeletti 1

Según Mángano, al existir más de 10 asientos disponibles en cada tramo del viaje, la invitación cursada por la Presidencia de la Nación representó un "uso razonable de la discrecionalidad" de las decisiones oficiales.

Asimismo, la fiscalía destacó que el viaje de Angeletti no implicó ninguna erogación presupuestaria extra para las arcas públicas. Tras cotejar los informes de la Secretaría General de la Presidencia y de la Jefatura de Gabinete sobre los gastos de la aeronave y la comitiva.

En este sentido, Mángano determinó que no se cumplen los extremos legales para configurar delitos de malversación u otras figuras contempladas en el Código Penal.

“A partir de los informes aportados tanto por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación respecto de la aeronave de la flota oficial, así como por la Jefatura de Gabinete de la Nación respecto de los restantes gastos de viaje; no se advierte la concurrencia de los extremos tipificados en el art. 260 del Código Penal o en alguna de las figuras legales contempladas en el Capítulo VII del CP”, concluyó la fiscal.

Ahora, la decisión final sobre el cierre definitivo de la causa recae sobre el juez Rafecas, quien deberá evaluar los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.

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