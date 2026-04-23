23 de abril de 2026 - 00:05

Francos habló del caso Adorni y cuestionó su tono "irónico o soberbio"

El exjefe de Gabinete cuestionó el tono del funcionario en medio de la investigación judicial. Pidió evitar ironías y sostuvo que la sociedad “lo toma mal”.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. (archivo)

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En declaraciones a TN, Francos afirmó que un funcionario de ese nivel “tiene que guardar un estilo que no pinte irónico o soberbio”, y expresó su malestar por el tono adoptado en los mensajes recientes.

Embed - GUILLERMO FRANCOS: "la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo perjudica al gobierno"

Críticas por el tono en redes

“Lo que no me gusta es que se tome livianamente el tema o que se haga bromas en las redes”, sostuvo Francos, en referencia a las publicaciones de Adorni, quien en los últimos días respondió con ironías a cuestionamientos vinculados a su situación patrimonial.

El exfuncionario remarcó que ese tipo de comunicación “la gente lo toma mal”. Además consideró que, más allá de si responde a una estrategia, no resulta adecuada para un jefe de Gabinete.

Las críticas se dan en un contexto en el que Adorni enfrenta cuestionamientos por su patrimonio, gastos y operaciones inmobiliarias, actualmente bajo análisis judicial.

Al mismo tiempo, Francos evitó profundizar en la cuestión de fondo, pero dejó en claro su postura respecto a la necesidad de mayor prudencia institucional en la comunicación pública.

Relación con el Gobierno y situación económica

Durante la entrevista, Francos también se refirió a la situación del país y reconoció que “hay sectores más afectados” por el rumbo económico. En ese marco, el exfuncionario defendió algunas medidas adoptadas por la gestión de Javier Milei.

Francos también aseguró que mantiene contacto con el presidente: “Nos seguimos mensajeando”, reveló.

Interna oficialista y tensiones políticas

En otro momento de la entrevista, el exjefe de Gabinete también abordó la interna dentro del Gobierno, especialmente las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. Al respecto advirtió que ese conflicto “afecta al propio presidente”.

“Muchas veces se encuentra entre dos sectores fuertes y tiene que laudar. Hay que ser más racionales”, planteó. Por otra parte, se refirió a la relación entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, al señalar que desde hace tiempo atraviesan un vínculo complejo.

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