"No necesitamos a nadie": Trump desafió a la OTAN tras rechazarlo por el conflicto en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que su país no necesita apoyo de la OTAN para reabrir el estrecho de Ormuz, en el marco de la Guerra de Irán, luego de que varios aliados rechazaran participar en una operación militar en la zona.

El mandatario realizó las declaraciones a través de la red social Truth Social y durante una intervención en la Casa Blanca. Mientras en las redes circula un video viral parodia la soledad de Donald Trump ante el conflicto en el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz permanece afectado por restricciones impuestas por Irán tras los bombardeos realizados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Teherán. La vía marítima concentra cerca de una quinta parte del tránsito mundial de petróleo y es considerada estratégica para el comercio internacional.

En un mensaje difundido este martes, Trump señaló que la mayoría de los aliados de la OTAN comunicaron que no desean involucrarse en la operación militar contra Irán. En ese contexto, sostuvo que, debido a los resultados obtenidos por las fuerzas estadounidenses, su país no requiere asistencia externa para actuar en la zona.

"No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros", reprochó.

El presidente indicó que Estados Unidos ha afectado la estructura militar iraní, incluyendo su armada, fuerza aérea y sistemas antiaéreos. También afirmó que mandos de distintos niveles han sido eliminados. A partir de ese escenario, expresó que no necesitan la colaboración de los países miembros de la OTAN ni de otros socios como Japón, Australia o Corea del Sur.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera en una entrevista con el diario Financial Times que la OTAN tendría dificultades si los países europeos se negaban a respaldar la iniciativa estadounidense para garantizar la navegación en Ormuz. El mandatario vinculó la cooperación con el papel de la alianza como estructura de seguridad frente a Rusia.

OBJ_20260317T163229S0017I_1_1_1_47_3_1 El presidente estadounidense Donald Trump, habla durante su reunión con el Taoiseach de Irlanda, Micheal Martin, en la Casa Blanca, 17 de marzo de 2026. / Foto EFE

La negativa de Europa

Desde Europa, la respuesta fue negativa. La Unión Europea rechazó el envío de una misión naval para intervenir en el estrecho. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, señaló que la zona no forma parte del ámbito de acción de la OTAN. En la misma línea, el canciller alemán, Johann Wadephul, indicó que su país no participará en el conflicto y que apuesta por una solución negociada que incluya diálogo con Irán.

Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unidos pero la única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en respaldo a Washington.

El jefe de Gobierno alemán, Friedrich Merz, declaró que la situación no constituye una misión de la OTAN. Las normas de la alianza establecen que el artículo 5 de defensa colectiva se aplica en caso de ataque contra un miembro dentro del espacio euroatlántico. Ese mecanismo solo fue activado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Objetivos de Guerra en Irán

En la Casa Blanca, durante una reunión con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Trump reiteró que Irán podría desarrollar un arma nuclear en el corto plazo y sostuvo que la mayoría de los aliados coinciden con la posición estadounidense respecto a impedir ese escenario, aunque no estén dispuestos a intervenir militarmente.

El presidente afirmó que Estados Unidos ha logrado resultados en la zona costera y marítima y expresó que la situación en el estrecho de Ormuz podría normalizarse en poco tiempo. Según indicó, las operaciones en curso apuntan a restablecer la seguridad de la navegación.

La tensión entre Washington y sus socios se produce en el marco de una ofensiva militar contra Irán y de la interrupción del tránsito en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Mientras Estados Unidos sostiene que puede actuar sin respaldo externo, varios aliados insisten en que la salida debe buscarse mediante negociaciones diplomáticas.