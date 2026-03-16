Un video viral parodia la soledad de Donald Trump ante el conflicto en el estrecho de Ormuz

Un video generado con inteligencia artificial (IA) se volvió viral en redes sociales al parodiar la supuesta soledad internacional del presidente de Estados Unidos , Donald Trump . Se trata de un clip que surge en medio de las tensiones por el control del estratégico estrecho de Ormuz.

Crisis del petróleo: Trump presionó a países aliados para que ayuden a abrir el Estrecho de Ormuz

La pieza fue difundida por el usuario Vrhunske Price y utiliza imágenes generadas con IA para ironizar sobre la falta de respaldo de varios países a la propuesta estadounidense de formar una coalición naval para garantizar la navegación en la zona .

El contexto de la parodia es el conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, en medio de la disputa por el control del estrecho. Este paso marítimo es considerado uno de los puntos estratégicos más importantes del comercio energético mundial , ya que por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo global .

Según el planteo de Washington, la intención es desplegar buques de guerra para garantizar el tránsito marítimo. Sin embargo, la iniciativa no recibió el apoyo de varios aliados tradicionales .

La escena viral del video

En la parodia, Trump aparece parado en una calle que simula ser de Nueva York con un cartel que dice: “Ayudadme, abramos Hormuz”. En ese momento pasan varios autos con líderes internacionales que lo ignoran o se burlan de la situación.

En el primer vehículo aparecen el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, quienes simulan detenerse pero finalmente continúan su camino mientras se ríen. Luego pasan el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que también lo ignoran mientras cantan la canción infantil “Row Row Row Your Boat”.

La escena final muestra al presidente de Rusia, Vladímir Putin, junto al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quienes pasan en un automóvil escuchando música rap y salpican a Trump con agua al atravesar un charco. El video concluye con un Trump resignado que se pregunta: “¿Por qué nadie quiere ayudarme a abrir Hormuz?”.