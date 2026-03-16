Crisis del petróleo: Trump presionó a países aliados para que ayuden a abrir el Estrecho de Ormuz

Reino Unido, Francia y Alemania, unidos en la ofensiva contra Irán y un gesto clave a Estados Unidos

Cómo impactó el conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta en Mendoza: el detalle

“Si no hay respuesta o si es negativa (a la petición estadounidense), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN ”, advirtió Trump en una entrevista con el diario británico Financial Times.

El mandatario convocó a potencias como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido para crear un mecanismo de protección naval que permita garantizar el tránsito de los buques petroleros.

Sin embargo, la iniciativa de Washington encontró resistencias entre sus aliados tradicionales y un silencio absoluto de Beijing.

El primer ministro británico, Keir Starmer , confirmó que su país trabaja con socios europeos en un plan para restablecer la navegación en Ormuz, aunque dejó en claro que Londres no participará en una guerra contra Irán.

“No nos dejaremos arrastrar a la guerra”, afirmó Starmer durante una conferencia de prensa.

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico Foto archivo / Gentileza AP

El líder laborista explicó que su Gobierno intenta impulsar una solución rápida al conflicto para reducir el impacto económico y la amenaza regional.

“Quiero que esta guerra termine cuanto antes, porque cuanto más se prolongue, más peligrosa se vuelve la situación y peor es para el coste de vida”, sostuvo.

Starmer reconoció que reabrir el estrecho, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial, es clave para estabilizar los mercados energéticos, aunque admitió que no será una tarea sencilla.

Alemania descarta una intervención militar

Desde Alemania, el vocero del Gobierno Stefan Kornelius rechazó la idea de involucrar a la OTAN en el conflicto.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros. En la situación actual no existe el mandato para desplegarla”, afirmó.

El portavoz del canciller Friedrich Merz fue aún más categórico: “Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”.

En la misma línea, el ministro de Defensa Boris Pistorius aclaró que Berlín no ofrecerá participación militar, aunque sí está dispuesto a colaborar por la vía diplomática para garantizar la seguridad del tránsito marítimo.

Embed

China se aprovecha del favor de Irán

En este complejo tablero geopolítico, Xi Jinping mantiene una posición prudente. Beijing no respondió públicamente a la propuesta estadounidense y, según analistas, podría beneficiarse si Washington se desgasta en el conflicto.

Además, Irán permite la navegación de barcos con bandera china, lo que reduce el incentivo para que Beijing coopere con la estrategia naval impulsada por Estados Unidos.

El escenario ya dejó dos consecuencias inmediatas: la posible postergación de una cumbre entre Trump y Xi y un nuevo aumento del precio del petróleo, que amenaza con convertirse en un problema político para la Casa Blanca cuando se acercan las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

Ante la falta de apoyo internacional, Washington evalúa una alternativa más directa: desplegar marines en el estrecho de Ormuz para escoltar buques cisterna y contener eventuales ataques iraníes si finalmente decide forzar la reapertura del paso marítimo.

La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo La guerra en Irán pone en aprietos al comercio internacional por el petróleo Web

El petróleo otra vez supera los 100 dólares

La tensión en el golfo Pérsico ya impacta en los mercados energéticos. El crudo Brent volvió a superar los 100 dólares por barril, impulsado por el riesgo de interrupción del suministro.

Las cotizaciones del petróleo subieron entre 40% y 50% en las últimas semanas, desde que Teherán cerró de facto el corredor marítimo y atacó instalaciones energéticas y navieras en países vecinos.

La situación golpea especialmente a Europa y China, que dependen en gran medida del petróleo de Medio Oriente, a diferencia de Estados Unidos, que posee mayor producción propia.

De todos modos, en los surtidores locales, el fenómeno afecta, a pesar que desde las petroleras niegan que haya un "cimbronazo" en los precios.