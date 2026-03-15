Máxima tensión: Irán lanza sus misiles más veloces y amenaza con asesinar a Netanyahu

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció el uso, por primera vez en combate, del misil balístico de combustible sólido "Sejil" , un arma estratégica diseñada para evadir sistemas de defensa y golpear objetivos a larga distancia con una rapidez letal.

Según el comunicado difundido por la agencia Mehr, el lanzamiento formó parte de la 54ª oleada de ataques contra Israel , apuntando a centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas.

La IRGC lanzó una advertencia directa hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , afirmando que lo "perseguirá sin descanso" con el objetivo de asesinarlo.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ratificó la postura de su gobierno durante una visita al norte del país: “La ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las amenazas existenciales”. Israel ya inició una nueva serie de bombardeos masivos contra objetivos militares en el oeste de Irán en represalia por los ataques del domingo.

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Advertencia a los aliados de EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió que la guerra no terminará hasta que existan garantías de que no habrá nuevos ataques y se paguen reparaciones de guerra. Asimismo, lanzó un mensaje a los países de la región: "Absténganse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada", señaló, tras denunciar que bases en países como Emiratos Árabes Unidos fueron utilizadas por Estados Unidos para atacar territorio iraní.

En sintonía con la ofensiva de Teherán, el grupo libanés Hezbolah confirmó haber disparado un "misil sofisticado" contra la base aérea de Palmajim, ubicada a 140 kilómetros de la frontera y al sur de Tel Aviv.