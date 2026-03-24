24 de marzo de 2026 - 22:10

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

El gobierno de Donald Trump ofreció alivio en las sanciones si el Estado iraní desmantela sus capacidades nucleares.

Donald Trump envió a Irán un para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

Donald Trump envió a Irán un para acordar el fin del conflicto en Medio Oriente

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EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Por Redacción Mundo

El gobierno de Estados Unidos entregó a Irán este martes un plan de 15 puntos para acordar un cese al fuego de un mes de duración, según informó el canal 12 de Israel.

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De acuerdo con fuentes citadas en el informe, los asesores del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, promoverán un plan para establecer una pausa inmediata en las hostilidades y aprovecharán un plazo de 30 días para concretar el acuerdo con el Estado iraní.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese todo enriquecimiento de uranio y asuma el compromiso permanente de nunca buscar el desarrollo de armas nucleares.

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Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

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Además, se exigirá a Teherán que deje de financiar y proporcionar armas a los grupos aliados en la región y que garantice que el estrecho de Ormuz se mantenga como una vía navegable internacional abierta. Por otro lado, el plan exige que Irán limite su producción de misiles y restrinja su uso futuro estrictamente a la autodefensa.

A cambio, Washington ofrecerá un completo alivio de las sanciones; asistencia en el desarrollo de un proyecto de energía nuclear civil en Bushehr, al sur de Irán, y la eliminación de la amenaza del mecanismo de restablecimiento automático (snapback) que permite restablecer las sanciones previamente impuestas por la ONU contra Irán.

Donald Trump pausó los ataques a Irán

Este anuncio se suma a la decisión de Donald Trump de posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. Esta medida se anunció tras "conversaciones productivas" entre EE.UU. e Irán para la resolución de las hostilidades.

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El pasado lunes, el líder republicano señaló en su red Truth Social que los dos países han mantenido en los últimos dos días "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Medio Oriente. Sin embargo, el Presidente alegó que la suspensión de los ataques se mantendría dependiendo "del éxito de las reuniones y discusiones en curso"

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