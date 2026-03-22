El Papa León XIV condenó la guerra en Medio Oriente y la calificó de "vergüenza" para la humanidad

El Pontífice “clamó a Dios” para el cese del conflicto, ya que “no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas”.

El Papa León XIV dirige el rezo del Ángelus dominical desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 22 de marzo de 2026. (

El Papa León XIV lanzó un duro mensaje contra los conflictos armados al calificar las guerras actuales como una “vergüenza para toda la humanidad” y un “clamor a Dios” en favor de la paz en Medio Oriente. Como suele hacer en estos casos, llamó al cese del conflicto entre los países involucrados.

Durante su intervención en el marco del rezo del Ángelus, el Pontífice expresó su preocupación por el impacto de los enfrentamientos en la población civil y pidió no ser indiferentes frente al sufrimiento que atraviesan miles de personas.

En el V Domingo de Cuaresma, el Santo Padre habló desde el Palacio Apostólico y denunció lo que definió como el “escándalo de la violencia” en distintas partes del mundo.

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, sentenció León XIV, marcando una postura de firmeza ante el dolor de los civiles que padecen las consecuencias de los enfrentamientos armados.

"Detengamos la muerte", exclamó el líder espiritual Durante su alocución, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Sumo Pontífice remarcó que la magnitud de la tragedia trasciende las fronteras, asegurando que “lo que les afecta, afecta a toda la humanidad”.