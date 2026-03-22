El Papa León XIV condenó la guerra en Medio Oriente y la calificó de "vergüenza" para la humanidad

El Papa León XIV lanzó un duro mensaje contra los conflictos armados al calificar las guerras actuales como una “vergüenza para toda la humanidad” y un “clamor a Dios” en favor de la paz en Medio Oriente. Como suele hacer en estos casos, llamó al cese del conflicto entre los países involucrados.
Durante su intervención en el marco del rezo del Ángelus, el Pontífice expresó su preocupación por el impacto de los enfrentamientos en la población civil y pidió no ser indiferentes frente al sufrimiento que atraviesan miles de personas.
En el V Domingo de Cuaresma, el Santo Padre habló desde el Palacio Apostólico y denunció lo que definió como el “escándalo de la violencia” en distintas partes del mundo.
“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, sentenció León XIV, marcando una postura de firmeza ante el dolor de los civiles que padecen las consecuencias de los enfrentamientos armados.
"Detengamos la muerte", exclamó el líder espiritual
Durante su alocución, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Sumo Pontífice remarcó que la magnitud de la tragedia trasciende las fronteras, asegurando que “lo que les afecta, afecta a toda la humanidad”.
Con una profunda carga de preocupación por la situación internacional, el Sumo Pontífice insistió en la necesidad de detener la muerte y el dolor que estas contiendas provocan.
“Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, manifestó ante los fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro.