El Papa León XIV respondió a las acusaciones de Trump: "Si desea criticarme, que lo haga con la verdad"

El papa León XIV respondió de manera directa a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcando una nueva distancia entre Roma y Washington y defendió la labor diplomática de la Iglesia.

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El papa León XIV llamó a la paz tras el cruce con Donald Trump: "Podemos vivir a pesar de las diferencias"

“Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto” , expresó.

La reacción del Sumo Pontífice se da luego de que Trump lo acusara de “poner en peligro a muchos católicos” por su postura frente al programa nuclear iraní, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esa situación, el papa León XIV recordó que su prédica es coherente con su mensaje inaugural de mayo de 2025 y reafirmó que la misión eclesiástica es, primordialmente, “predicar el Evangelio y la paz”

Este intercambio se produce apenas 48 horas antes de que el Papa reciba al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por otro lado, al ser consultado sobre el derecho a la legítima defensa, el Papa advirtió sobre la complejidad de aplicar conceptos antiguos a la realidad moderna. “La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia”. Sin embargo, aclaró que, desde la entrada en la era nuclear, “todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales”.

Para el Papa, la prioridad absoluta debe ser el diálogo antes que cualquier riesgo de conflicto atómico.

El Papa llamó a la paz tras el cruce con Trump

Durante el vuelo de Argelia a Camerún en su segundo viaje internacional, el Sumo Pontífice señaló la importancia del respeto entre los pueblos. "La visión del gran padre de la Iglesia es la de la búsqueda de Dios y del esfuerzo por construir la comunidad, por buscar la unidad entre todos los pueblos y el respeto mutuo a pesar de las diferencias"

En este contexto, describió como "significativa" su visita a la Gran Mezquita de Argel durante su viaje apostólico a África y señaló que se puede vivir en paz a pesar de las diferencias. "Aunque tengamos creencias diferentes, formas diferentes de rezar y de vivir, podemos convivir en paz"

Además, envió nuevamente un mensaje de rechazo a la violencia y a la guerra. "Reafirmo con firmeza: ¡El mundo anhela la paz! ¡Basta de guerras, con sus dolorosas pilas de muertes, destrucción y exilios", expresó.