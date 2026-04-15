15 de abril de 2026 - 18:56

El papa León XIV llamó a la paz tras el cruce con Donald Trump: "Podemos vivir a pesar de las diferencias"

El Sumo Pontífice dio un mensaje de diálogo y unión en su visita a Argelia y reiteró su pedido de terminar con la guerra en Oriente Medio.

El papa León XIV llamó a la paz tras el cruce con Donald Trump: Podemos vivir a pesar de las diferencias

El papa León XIV llamó a la paz tras el cruce con Donald Trump: "Podemos vivir a pesar de las diferencias"

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El Vaticano

Durante el vuelo de Argelia a Camerún en su segundo viaje internacional, el papa León XIV habló a los periodistas presentes y envió un mensaje de unidad y diálogo en el contexto del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

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En su discurso, el Sumo Pontífice señaló la importancia del respeto entre los pueblos. "La visión del gran padre de la Iglesia es la de la búsqueda de Dios y del esfuerzo por construir la comunidad, por buscar la unidad entre todos los pueblos y el respeto mutuo a pesar de las diferencias"

En este contexto, describió como "significativa" su visita a la Gran Mezquita de Argel durante su viaje apostólico a África y señaló que se puede vivir en paz a pesar de las diferencias. "Aunque tengamos creencias diferentes, formas diferentes de rezar y de vivir, podemos convivir en paz"

El Papa Leon en Argelia
El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial

El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial

Asimismo, expresó que promover el mensaje de unión y respeto es importante ya que es algo que "el mundo necesita hoy". El Papa agradeció a las autoridades argelinas por hacer posible la visita y expresó su gratiud a la iglesia católica en Argelia, la cual calificó como "pequeña pero muy significativa"

El Papa reiteró su pedido de fin de la guerra

Durante su viaje a Camerún, el Pontífice se expresó en redes sociales y envió nuevamente un mensaje de rechazo a la violencia y a la guerra para abrazar la paz. "Reafirmo con firmeza: ¡El mundo anhela la paz! ¡Basta de guerras, con sus dolorosas pilas de muertes, destrucción y exilios", expresó.

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Asimismo, señaló que la paz es responsabilidad de todos, tanto de los ciudadanos como de las autoridades y teiteró el pedido de paz a los Gobiernos involucrados en el conflicto en Oriente Medio."Gobernar significa amar a la propia patria y también a los países vecinos; este mandamiento también se aplica a las relaciones internacionales: ¡ama a tu prójimo como a ti mismo!"

El cruce con Donald Trump

El papa León XIV salió al cruce de las críticas lanzadas por el presidente Donald Trump y dejó en claro que no modificará su postura frente al escenario internacional. “No siento ningún temor” frente a la administración estadounidense aseguró y dijo que seguirá defendiendo el mensaje del Evangelio.

El pronunciamiento se dio luego de los cuestionamientos del mandatario norteamericano el domingo por la noche, donde Trump apuntó contra el pontífice en su red Truth Social. Allí lo calificó como “débil en materia de seguridad” y criticó su visión en política exterior como “pésima”.

papa León XIV y Donald Trump
Cruce entre el papa León XIV y Donald Trump.

Cruce entre el papa León XIV y Donald Trump.

Además, el mandatario apuntó contra su postura respecto a Irán y cuestionó que el pontífice no condene con mayor dureza la posibilidad de que ese país acceda a armamento nuclear. Todo esto se da en un contexto de creciente tensión internacional, especialmente tras el nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

“No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, añadió Trump, según reportó la cadena CBS News. "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", agregó.

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