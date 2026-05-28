28 de mayo de 2026 - 00:00

El rugido del León

Ojalá los políticos de turno estén a la altura, escuchen al Papa León XIV, lean su fundamental Encíclica y actúen, porque la discusión sobre la Inteligencia Artificial dejó de ser técnica y económica: es, antes que nada, política, ética y jurídica.

El papa León XIV junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, durante la presentación de la encíclica Magnifica Humanitas

El papa León XIV junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, durante la presentación de la encíclica Magnifica Humanitas

Foto:

EFE
Los Andes | Bernardo Saravia Frias
Por Bernardo Saravia Frias

Ante la pregunta de si era creyente, Charles De Gaulle contestó: “soy católico, por historia y geografía”. Respuesta de un estadista: la historia deja sus señales y la geografía fija pertenencias. Gran parte del mundo sigue siendo mayoritariamente católico; muchos como De Gaulle.

Leé además

En 2024, el Museo Casa Histórica fue escenario de la firma del Pacto de Mayo, del que participaron 18 de los 24 gobernadores.

Más ideas, menos entropía

Por Bernardo Saravia Frias
anthropic. lejos pero cerca

Anthropic. Lejos pero cerca

Por Bernardo Saravia Frias

La Carta Encíclica Magnifica Humanitas (sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial) del Santo Padre León XIV es un mensaje potente y ordenador, y tiene en aquel marco un especial significado.

Los griegos acuñaron el concepto de parrhesía como el principio elemental de decirlo todo, aunque significara un costo. Foucault lo recupera como una ética del coraje de hablar con la verdad ante el poder. El silencio respecto de la Inteligencia Artificial de los presidentes de las dos superpotencias (China y Estados Unidos) en su último encuentro, exhibió los límites de una política mundial fragmentada y plena de desconfianza. En ese vacío aparece León XIV. Su advertencia es simple y disruptiva, pura parrhesía: la IA plantea un riesgo civilizatorio que no puede pensarse sólo en clave técnica o económica.

Con la Encíclica, la Iglesia Católica se planta como un actor político global moral, al fijar posición sobre el principal desafío contemporáneo. Algunos invocarán las Sagradas Escrituras: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios; y ahí el error garrafal de no entender ni los contornos ni la dimensión del reto que significa esta tecnología.

Es la institución milenaria fijando su postura, desde una larga tradición que remonta a la Patrística y filósofos de la talla de Agustín de Hipona y Santo Tomás. Y lo que dice es que el hombre es y debe ser la figura central de la historia; no el paradigma tecnocrático. Que está mal que cuatro o cinco personas jueguen el destino de la humanidad al abrigo de un argumento tan banal en este punto como las fuerzas del mercado, porque se trata de un problema de dimensión esencialmente ética. Y es ahí donde entran a tallar la filosofía y la teología, en todo caso, pero no la fantasía tecnológica.

Lo notable de la Encíclica es que fundamenta desde esas disciplinas fundantes del saber, pero con enorme sentido práctico: rescata el rol del Estado como vital para evitar que la tecnología desplace al hombre desde un principio central, el bien común, al que llena de contenido argumental, en desmedro de miradas individualistas tan en boga; y suma la justicia social, aplicada con criterio moderno, como una forma de no exclusión de la persona a partir de la propiedad y uso de las nuevas tecnologías, asumiendo, desde la solidaridad, que nadie se salva solo.

Y concluye lapidario: no es cuestión de IA sí o no; ni de una mirada puramente economicista. Es un problema de rango ético y en consecuencia jurídico. En otras palabras, propone que la Inteligencia Artificial sea regulada ahora, antes de que sea demasiado tarde.

“¿Al principio estaba el verbo? No. Al principio estaba la acción”, es una frase icónica De Gaulle. Ojalá los políticos de turno estén a la altura, escuchen a León y actúen, porque la discusión sobre IA dejó de ser técnica y económica: es, antes que nada, política, ética y jurídica.

* El autor es abogado. Fue procurador del Tesoro de la Nación.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. 

Pedro Sánchez se reunió con el Papa León XIV en medio de las investigaciones por corrupción

la enciclica del papa leon xiv sobre la ia, la doctrina social y la realidad actual en aconcagua radio

La encíclica del Papa León XIV sobre la IA, la Doctrina Social y la realidad actual en Aconcagua Radio

En la carta encíclica Magnifica humanitas, el sumo Pontífice llama a regular la inteligencia artificial.

"Desarmar la IA": la advertencia del Papa León XIV sobre el riesgo de perder humanidad

El papa León XIV junto a Javier Milei durante la visita al Vaticano

Milei reveló la fecha en que el papa León XIV visitaría Argentina: "Es muy probable"