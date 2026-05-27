La encíclica del Papa León XIV sobre la IA, la Doctrina Social y la realidad actual en Aconcagua Radio

En una esclarecedora entrevista en Aconcagua Radio , Horacio Day (sacerdote y vaticanista), compartió sus reflexiones sobre la nueva encíclica papal de León XIV acerca de la inteligencia artificial , la Doctrina Social de la Iglesia y la cruda realidad social.

Day destacó la importancia de la encíclica como el documento de mayor rango magisterial de un papa, señalando que esta primera encíclica del Papa León XIV , titulada Magnifica humanitas (Magnífica Humanidad), aborda la dignidad de la persona humana en la era de la IA.

Day explicó que la encíclica plantea un desafío crucial: " La humanidad frente a esta a la realidad de la inteligencia artificial se encuentra frente a construir una nueva torre de Babel que divida o a construir a reconstruir, dice el Papa , las murallas de Jerusalén".

Subrayó la necesidad de poner a la persona humana en el centro, evitando que se convierta en un "objeto para distintos usos a favor de inteligencia artificial o de otras cosas".

También abordó la preocupación por el modelo tecnocrático , que " amenaza a la humanidad ", y la importancia de "cuidar la humanidad de la persona".

Respecto a la Doctrina Social de la Iglesia, Day enfatizó que "es llevar a la práctica el Evangelio de Jesucristo", y que este debe "meterse en la política, en la economía, en la en la sociedad". Finalmente, compartió una conmovedora experiencia sobre el aumento de personas en situación de calle y familias que no llegan a fin de mes, destacando la labor de la parroquia San Vicente Ferrer en la distribución de alimentos. "No podemos dejar de ofrecer un plato de comida y un espacio de esperanza para la gente que la está pasando mal", concluyó.

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