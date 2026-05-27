La encíclica del Papa León XIV sobre la IA, la Doctrina Social y la realidad actual en Aconcagua Radio

En una esclarecedora entrevista en Aconcagua Radio, Horacio Day (sacerdote y vaticanista), compartió sus reflexiones sobre la nueva encíclica papal de León XIV acerca de la inteligencia artificial, la Doctrina Social de la Iglesia y la cruda realidad social.
Day destacó la importancia de la encíclica como el documento de mayor rango magisterial de un papa, señalando que esta primera encíclica del Papa León XIV, titulada Magnifica humanitas (Magnífica Humanidad), aborda la dignidad de la persona humana en la era de la IA.
Day explicó que la encíclica plantea un desafío crucial: "La humanidad frente a esta a la realidad de la inteligencia artificial se encuentra frente a construir una nueva torre de Babel que divida o a construir a reconstruir, dice el Papa, las murallas de Jerusalén".
Subrayó la necesidad de poner a la persona humana en el centro, evitando que se convierta en un "objeto para distintos usos a favor de inteligencia artificial o de otras cosas".
El Papa habló de una amenaza a la humanidad
También abordó la preocupación por el modelo tecnocrático, que "amenaza a la humanidad", y la importancia de "cuidar la humanidad de la persona".
Respecto a la Doctrina Social de la Iglesia, Day enfatizó que "es llevar a la práctica el Evangelio de Jesucristo", y que este debe "meterse en la política, en la economía, en la en la sociedad". Finalmente, compartió una conmovedora experiencia sobre el aumento de personas en situación de calle y familias que no llegan a fin de mes, destacando la labor de la parroquia San Vicente Ferrer en la distribución de alimentos. "No podemos dejar de ofrecer un plato de comida y un espacio de esperanza para la gente que la está pasando mal", concluyó.
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