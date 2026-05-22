Enigmático mensaje de Pablo Quirno junto a Javier Milei: ¿viene el papa León XIV?

Un enigmático mensaje publicado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, revolucionó este viernes las redes sociales y provocó todo tipo de especulaciones políticas, especialmente, por los rumores de una visita del papa León XIV a la Argentina.

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Es que el funcionario compartió una foto junto al presidente Javier Milei , vestido con el mameluco de YPF, y aseguró que le llevó una “buena noticia” que “hará feliz a todo el pueblo argentino”.

“Vine a reunirme con el Presidente para darle ‘la Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda primavera…! ”, escribió Quirno en su cuenta oficial, junto a una imagen tomada en Casa Rosada.

El mensaje cerró además con el ya habitual tono épico utilizado por el oficialismo: “Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC”.

Minutos después, Milei alimentó todavía más el misterio al citar el posteo y responder con una frase breve, con dos emojis de leones, pero cargada de expectativa: “SE VIENE… ”.

Hasta el momento, ni Quirno ni Milei brindaron más detalles sobre el contenido de la supuesta “buena noticia” ni sobre la fecha en la que sería anunciada oficialmente.

¿Viene el papa León XIV a Argentina?

La principal especulación apunta a la visita del papa León XIV a la Argentina, esa que Francisco tanto postergó y nunca pudo concretar.

En las últimas horas, el intendente del departamento uruguayo de Florida, Carlos Enciso, aseguró que el jefe del Vaticano visitará Argentina, Uruguay y Perú en la "primera quincena" del próximo mes de noviembre, cuyo recorrido ya estaría "en la agenda de los viajes del Papa de este año".

Papa Leon XIV Papa León XIV

"Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", relató Enciso luego de recordar que la invitación inicial se la habían realizado a Francisco.

En diálogo con radio Mitre, el exembajador uruguayo en Argentina precisó: "Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está. Y dice, por supuesto, los tres países que ya estaba previsto: Argentina, Uruguay y Perú".

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó confirmar un viaje, pero aseguró que la posibilidad “está en agenda”.

La última vez de un Papa en Argentina fue con Juan Pablo II, allá por 1987. Visitó 10 provincias -entre ellas, Mendoza- y pronunció 26 discursos.