Qué es el "Gemelo Digital", la herramienta de Inteligencia Artificial que presentó Milei.

El presidente Javier Milei presentó este viernes el primer “ Gemelo Digital Social ”, una herramienta basada en Inteligencia Artificial desarrollada por el Ministerio de Capital Humano para el diseño y análisis de políticas sociales.

"No alcanza, apuntamos a que las retenciones sean cero": la reacción de la Sociedad Rural al anuncio de Milei

Milei anunció una reducción de retenciones para el trigo, la cebada y la soja

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, donde compartió un video institucional acompañado por un mensaje en el que destacó el avance tecnológico impulsado por el Gobierno nacional .

“Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social”, escribió Milei. Además, sostuvo que la iniciativa representa “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq

En el video difundido por Presidencia se explica que el sistema permitirá “ simular escenarios, anticipar impactos y optimizar decisiones en tiempo real ” mediante el análisis de "múltiples fuentes" de información integradas en "una única base de datos".

“Antes había información dispersa, decisiones sin precisión y fragmentación institucional. El futuro empieza hoy”, señala la narración del material audiovisual.

Según la presentación oficial, el Gemelo Digital utilizará Inteligencia Artificial para identificar "lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa".

"Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa", concluye el video.