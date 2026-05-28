El esqueleto, de 67 millones de años, será rematado por la casa Sotheby's con una base estimada millones de dólares.

La reconocida casa de subastas Sotheby's confirmó que pondrá a la venta en Nueva York a “Gus”, uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes y completos descubiertos hasta el momento.

El ejemplar vivió hace aproximadamente 67 millones de años, durante el período Cretácico Tardío, y sus restos fueron encontrados en excavaciones realizadas entre 2021 y 2023 en terrenos privados del condado de Harding, en el estado de South Dakota.

Según detallaron desde Sotheby’s, el esqueleto perteneció a un individuo adulto “muy grande y robusto”, algo que pudo determinarse por su tamaño y el avanzado desarrollo óseo. Actualmente se encuentra montado sobre una estructura de acero diseñada especialmente para exhibirlo en una postura depredadora.

Subastarán en Nueva York a "Gus", uno de los Tiranosaurios rex más completos hallados hasta ahora Subastarán en Nueva York a “Gus”, uno de los Tiranosaurios rex más completos hallados hasta ahora. Subastarán en Nueva York a "Gus", uno de los Tiranosaurios rex más completos hallados hasta ahora Así es "Gus".

Cuánto es el precio de venta de "Gus" La subasta está programada para el próximo 14 de julio y el precio estimado de venta oscila entre 20 y 30 millones de dólares. Con esa cifra, “Gus” se convirtió en el dinosaurio con el valor base más alto de la historia de las subastas.