Subastarán en Nueva York a “Gus”, uno de los Tiranosaurios rex más completos hallados hasta ahora.

La reconocida casa de subastas Sotheby's confirmó que pondrá a la venta en Nueva York a “Gus”, uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes y completos descubiertos hasta el momento.
El esqueleto, de 67 millones de años, será rematado por la casa Sotheby's con una base estimada millones de dólares.
La reconocida casa de subastas Sotheby's confirmó que pondrá a la venta en Nueva York a “Gus”, uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes y completos descubiertos hasta el momento.
El ejemplar vivió hace aproximadamente 67 millones de años, durante el período Cretácico Tardío, y sus restos fueron encontrados en excavaciones realizadas entre 2021 y 2023 en terrenos privados del condado de Harding, en el estado de South Dakota.
Según detallaron desde Sotheby’s, el esqueleto perteneció a un individuo adulto “muy grande y robusto”, algo que pudo determinarse por su tamaño y el avanzado desarrollo óseo. Actualmente se encuentra montado sobre una estructura de acero diseñada especialmente para exhibirlo en una postura depredadora.
La subasta está programada para el próximo 14 de julio y el precio estimado de venta oscila entre 20 y 30 millones de dólares. Con esa cifra, “Gus” se convirtió en el dinosaurio con el valor base más alto de la historia de las subastas.
El fósil tiene una longitud aproximada de 11,6 metros y una altura de 3,8 metros. Además, su cráneo mide 137 centímetros y el fémur alcanza los 128,9 centímetros.
Los especialistas destacaron que el ejemplar conserva 183 elementos óseos fósiles y 30 de las 32 costillas abdominales, una rareza entre este tipo de hallazgos. El esqueleto está cerca de un 63 % completo en cantidad de huesos, pero representa entre el 75 % y el 80 % de la masa ósea total del animal.
Otro de los aspectos más llamativos es el excelente estado de conservación del cráneo, que mantiene cerca del 82 % de sus huesos originales, incluidas las seis denticiones. También posee piezas extremadamente poco comunes, como una fúrcula, conocida como “hueso de la suerte”, un par completo de húmeros y dos pies en muy buen estado, algo registrado en muy pocos especímenes de esta especie.