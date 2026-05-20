Un auto explotó en pleno Manhattan y sembró caos cerca del Toro de Wall Street

Una escena de extrema tensión se vivió este martes en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Allí un automóvil se incendió y explotó a pocos metros de la emblemática estatua del Toro de Wall Street , uno de los sitios más visitados del distrito financiero estadounidense.

El episodio ocurrió durante la hora pico de la tarde y provocó corridas, caos y momentos de desesperación entre peatones, turistas y trabajadores que se encontraban en la zona.

De acuerdo con información publicada por el diario The New York Post, el incendio comenzó frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) , ubicada sobre Broadway y a escasa distancia del famoso monumento turístico. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron al vehículo completamente envuelto en llamas mientras una espesa columna de humo negro cubría parte del distrito financiero.

Segundos después, el automóvil explotó repentinamente y generó una gigantesca bola de fuego que obligó a decenas de personas a correr para intentar ponerse a salvo. Testigos describieron escenas de fuerte confusión y miedo , ante el temor de nuevas explosiones en una de las zonas más transitadas de Manhattan.

Embed Story here ️ https://t.co/iAyKRfJO1I A car caught fire and exploded Tuesday evening in Lower Manhattan, sending thick black smoke into the air near the Charging Bull. Videos from the scene show the car, which appeared to be MTA-affiliated, parked on the side of the road before… pic.twitter.com/bGVe9JRg3l — Eyewitness News (@ABC7NY) May 20, 2026

El operativo de emergencia

Según precisó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), los servicios de emergencia recibieron el alerta cerca de las 17.42 en el sector comprendido entre Broadway y Stone Street. Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para combatir las llamas, aislar el área y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas que desencadenaron el incendio y posterior explosión del vehículo. El episodio ocurrió a metros del icónico Toro de Wall Street, considerado uno de los símbolos más representativos del sistema financiero estadounidense y uno de los puntos turísticos más fotografiados de Nueva York.

Tras controlar el fuego, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó el siniestro y si existió algún tipo de falla mecánica o circunstancia adicional vinculada al hecho.