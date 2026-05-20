20 de mayo de 2026 - 21:35

Un auto explotó en pleno Manhattan y sembró caos cerca del Toro de Wall Street

Según medios estadounidenses, el vehículo se incendió y explotó en plena hora pico frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

Nueva York: un vehículo ardió y explotó a metros del icónico Toro de Wall Street.

Nueva York: un vehículo ardió y explotó a metros del icónico Toro de Wall Street.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una escena de extrema tensión se vivió este martes en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Allí un automóvil se incendió y explotó a pocos metros de la emblemática estatua del Toro de Wall Street, uno de los sitios más visitados del distrito financiero estadounidense.

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El episodio ocurrió durante la hora pico de la tarde y provocó corridas, caos y momentos de desesperación entre peatones, turistas y trabajadores que se encontraban en la zona.

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Una enorme bola de fuego en pleno Manhattan

De acuerdo con información publicada por el diario The New York Post, el incendio comenzó frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), ubicada sobre Broadway y a escasa distancia del famoso monumento turístico. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron al vehículo completamente envuelto en llamas mientras una espesa columna de humo negro cubría parte del distrito financiero.

Segundos después, el automóvil explotó repentinamente y generó una gigantesca bola de fuego que obligó a decenas de personas a correr para intentar ponerse a salvo. Testigos describieron escenas de fuerte confusión y miedo, ante el temor de nuevas explosiones en una de las zonas más transitadas de Manhattan.

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El operativo de emergencia

Según precisó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), los servicios de emergencia recibieron el alerta cerca de las 17.42 en el sector comprendido entre Broadway y Stone Street. Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para combatir las llamas, aislar el área y garantizar la seguridad de quienes circulaban por el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron las causas que desencadenaron el incendio y posterior explosión del vehículo. El episodio ocurrió a metros del icónico Toro de Wall Street, considerado uno de los símbolos más representativos del sistema financiero estadounidense y uno de los puntos turísticos más fotografiados de Nueva York.

Tras controlar el fuego, las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué originó el siniestro y si existió algún tipo de falla mecánica o circunstancia adicional vinculada al hecho.

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