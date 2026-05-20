La OMS emitió una alerta internacional de bajo riesgo por el ébola

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el riesgo de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda , es de bajo riesgo a nivel global , aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional. Hasta el momento, se confirmaron 600 casos sospechosos y 139 muertes.

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El comité de emergencia de la OMS se reunió para analizar el brote y aseguró que “la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

“La OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta. Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación”, añadió el director general según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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Asimismo, desde el organismo manifestaron su agradecimiento a los mandatarios de República Democrática del Congo y Uganda por su aporte en la situación. "Agradecemos su su compromiso de adoptar la s enérgicas medidas necesarias para mantener controlado el evento, así como por su franqueza al evaluar el riesgo que este evento plantea a otros Estados Partes, permitiendo así que la comunidad mundial adopte las medidas de preparación necesarias".

Variante de virus sin tratamiento

Por otro lado, Tedros reiteró que la OMS teme que los casos y las muertes aumenten por factores como los contagios detectados en zonas urbanas, la detección de algunos de ellos entre trabajadores sanitarios, y el importante movimiento de población en las áreas afectadas, incluidos desplazados internos por los conflictos.

Por otro lado, enfatizó en que la epidemia está causada por la variante del virus Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

El director de la OMS subrayó que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC es uno de los positivos confirmados y ha sido trasladado a Alemania para ser tratado. Asimismo, señaló que el organismo aprobó destinar 3,9 millones de dólares de sus fondos para emergencias con el fin de responder al actual brote.