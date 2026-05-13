13 de mayo de 2026 - 13:47

La OMS triplicó la cifra de muertes por la pandemia del Covid-19: estiman 22,1 millones de fallecidos a nivel mundial

El nuevo informe de estadísticas sanitarias globales revela que por cada deceso notificado oficialmente, hubo dos muertes más relacionadas directa o indirectamente con el COVID-19. En Argentina, el exceso de mortalidad superaría los 195.000 fallecimientos.

La OMS triplicó la cifra de muertes por la pandemia del Covid-19: estiman 22,1 millones de fallecidos a nivel mundial.

La OMS triplicó la cifra de muertes por la pandemia del Covid-19: estiman 22,1 millones de fallecidos a nivel mundial.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó este miércoles su informe de estadísticas sanitarias globales 2026, donde reveló que las muertes en exceso (tanto directas como indirectas) causadas por la pandemia se estiman en 22,1 millones a nivel mundial. Esta cifra representa el triple de los 7 millones de fallecimientos notificados formalmente por los países hasta la fecha.

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La brecha se explica porque las notificaciones oficiales dependen de la capacidad de testeo y la burocracia de cada nación. Hasta ahora, la OMS utilizaba una referencia de 14,9 a 15 millones de muertes basada en modelos matemáticos de 2021, pero los nuevos datos muestran un impacto mucho mayor.

Este nueva cifra se traduce en que por cada muerte registrada por coronavirus hubo alrederor de dos muertes adicionales relacionadas con ella.

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El impacto en Argentina

En sintonía con la tendencia global, los datos de Argentina muestran una diferencia sustancial entre los registros del sistema sanitario y las estadísticas de "exceso de mortalidad".

  • Muertes notificadas oficialmente: El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) registró 130.800 fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19.

  • Estimación de exceso de mortalidad: El informe de la OMS eleva esta cifra a un rango de entre 195.000 y 210.000 fallecidos.

Expertos atribuyen este hallazgo a la subnotificación de muertes directas y al volumen de muertes indirectas provocadas por interrupciones en la atención sanitaria, dificultades económicas y factores sociales durante la emergencia.

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De acuerdo al informe presentado por la OMS, el exceso de mortalidad para Argentina se estima ahora en aproximadamente 195.000 a 210.000 fallecidos.

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El punto máximo de la crisis se alcanzó en 2021, año en el que se registraron 10,4 millones de decesos en exceso. Según explicó Alain Labrique, director del Departamento de Datos de la OMS, esto se debió principalmente a la aparición de variantes más mortales como la Delta y a la saturación de los sistemas de salud.

En términos porcentuales, las muertes globales fueron un 6,2% superiores a lo esperado en 2020 y escalaron hasta un máximo del 17,9% en 2021. El informe también destaca que la mortalidad total afectó en mayor proporción a los hombres y a las personas de edad avanzada.

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