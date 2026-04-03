De Tucumán a Broadway: ganó una beca en Nueva York y busca ayuda para poder viajar

Michel Fontanet es un joven tucumano que dedica su vida a la música. Recientemente, se viralizó en redes sociales al contar una gran noticia que recibió, aunque con un gusto amargo . "Me gané una beca para estudiar en Nueva York , pero no podré ir" , expresó

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El joven pianista y director musical aplicó a un programa para estudiar en Broadway y, si bien ganó la beca, el viaje requiere de una inversión que escapa a sus posibilidades. Por lo tanto, lanzó una campaña solidaria para poder cumplir su sueño.

Según relató en si video en TikTok , el joven tucumano se definió como "orgullosamente hijo de un colectivero y una modista", y contó que se dedica a la música como docente, guitarrista, pianista y director musical.

"Hace poco audicioné para el programa Tu Experiencia Broadway, donde fui seleccionado entre más de 2000 músicos de toda Latinoamérica para ir a la ciudad de Nueva York ", contó emocionado

Fontanet explicó que su meta es perfeccionarse en el arte de la música y trabajar activamente en la cultura de su país, para llevar a la Argentina a Broadway.

¡Hola! Soy Michel Fontanet. Me gané una beca para estudiar en Nueva York pero para hacerlo realidad necesito de tu colaboración #tucuman #tucumanargentina #argentina argentina #mercedessosa

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Sin embargo, explicó que, para subir su sueño requiere de gastos para el viaje que son muy costosos."Si bien, ya gané la beca, también tengo que cubrir gastos de traslado, transporte, pasaporte, estadía y gastos de la formación", explicó

Es por eso que inició una campaña en redes sociales para pedir colaboración y conseguir recaudar el dinero que necesita. "No importa cuál sea su aporte, me ayuda mucho a cumplir esta gran experiencia", comentó

Cómo colaborar

En su video, Michel compartió los datos de su cuenta donde se pueden realizar las donaciones. Alias donaciones: michelf.97 Banco Galicia. El video del joven obtuvo miles de reproducciones y en poco tiempo recibió ayuda de cientos de personas que se sumaron a la campaña.

Story Instagram- musico tucumano

Este jueves, el tucumano comentó en su cuenta de Instagram que ya consiguió la mitad del monto que necesita para viajar y agradeció a todos los que lo ayudaron con su aporte. "No tengo palabras para agradecer a todos los que se están tomando el tiempo de escuchar mi pedido", expresó.