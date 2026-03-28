Máximo Kirchner presentó un proyecto para respaldar la expropiación de YPF tras el fallo en Nueva York

El diputado nacional celebró la revocación de la sentencia de US$ 16.100 millones y afirmó que la Justicia de EE. UU. validó la legalidad de la expropiación de 2012.

Máximo Kirchner presentó un proyecto para respaldar la la expropiación de YPF tras el fallo en Nueva York.

Tras el revés judicial que benefició a la Argentina en el caso YPF, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó este viernes un proyecto de resolución en la Cámara de Baja. La iniciativa busca expresar el beneplácito del Congreso por el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York y reafirmar que la expropiación de la petrolera en 2012 constituyó la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina".

En los fundamentos del texto, el legislador de Unión por la Patria sostuvo que el pronunciamiento judicial representa una "victoria definitiva de la legalidad nacional" frente a lo que calificó como una "extorsión financiera que pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares".

Dentro de los argumentos esgrimidos en la presentación, Kirchner detalló que la defensa argentina logró demostrar que el estatuto de una sociedad privada no podía prevalecer sobre la Constitución Nacional ni sobre el ordenamiento jurídico del país.

juicio ypf La Justicia de EE.UU. falló a favor de Argentina por YPF. Según detalló NA, allí señaló que el fallo reconoció que los actos soberanos de un Estado, realizados mediante leyes del congreso, no pudieron ser degradados por tribunales extranjeros. “El fallo es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital”, enfatizó el diputado.

El proyecto también puso en valor la decisión política tomada en 2012, argumentando que la recuperación del 51% de las acciones fue una medida de supervivencia ante la pérdida del autoabastecimiento durante la gestión de Repsol. Kirchner profundizó en sus fundamentos al contrastar esta resistencia judicial con lo actuado en 2016 respecto a los fondos buitres.