Mauricio Macri celebró el fallo de YPF y apuntó contra el kirchnerismo: "Se termina una pesadilla"

Mauricio Macri celebró hoy el fallo del tribunal de apelaciones de Estados Unidos en la causa YPF , que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar cerca de 18 mil millones de dólares. El expresidente consideró que “se termina una pesadilla” para la Argentina , y criticó a Cristina Kirchner por la expropiación de la compañía.

Milei celebró el fallo por YPF, criticó a Cristina y a Kicillof y pide modificar la ley de expropiaciones

"Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF ", expresó

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder del PRO sostuvo que la situación se originó durante el gobierno de Cristina Kirchner con una “expropiación ilegal” que su espacio político rechazó en el Congreso y advirtió que traería consecuencias negativas.

Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF. De esta manera termina una pesadilla… pic.twitter.com/NwxcAzg73S

"Es indignante ver hoy a Cristina presumiendo desde su prisión domiciliaria que este fallo le da la razón a aquel atropello. Los argumentos que tomó la cámara de apelaciones norteamericana son los mismos que originalmente presentó nuestro procurador, Bernardo Saravia Frías , lo que da un nuevo valor a su gran desempeño", señaló.

Por otro lado, Macri destacó que “en estos dos años de gobierno, la tenacidad de la defensa de la actual Procuración fue la que finalmente permitió alcanzar el éxito”.

Finalmente, el exmandatario expresó: "Hoy es un día de alegría. El puño que hubiese significado para todos los argentinos el pago de esa condena ya quedó atrás. Es hora de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional nos ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”.

Javier Milei pidió modificiar la ley de expropiaciones

Este viernes, el presidente Javier Milei dio un mensaje en cadena nacional tras conocerse un fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. En su discurso, anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.

Milei habló en cadena nacional para celebrar el fallo favorable a Argentina en el caso YPF Milei habló en cadena nacional para celebrar el fallo favorable a Argentina en el caso YPF y estuvo acompañado por su gabinete. Presidencia

El mandatario lo justificó diciendo que el objetivo es que “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.