Científicos descubren que el fenómeno meteorológico de El Niño tendría 250 millones de años de antigüedad

Durante décadas, El Niño y La Niña fueron considerados fenómenos poco mencionados vinculados principalmente a las alteraciones climáticas recientes. Sin embargo, nuevas investigaciones de científicos universitarios comenzaron a cambiar esa idea al demostrar que estos eventos atmosféricos y oceánicos ya afectaban al planeta muchísimo antes de la aparición de la civilización humana.

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Un equipo de especialistas de la Universidad de Duke, ubicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, analizó antiguos patrones climáticos de la Era Mesozoica y encontró evidencia de que El Niño ya estaba presente hace aproximadamente 250 millones de años. En aquel período, la Tierra tenía una configuración geográfica completamente diferente, dominada por el supercontinente Pangea.

Esto explica cómo podrían evolucionar los fenómenos extremos en el futuro.

Hace unos 250 millones de años, los continentes no estaban separados como hoy. Gran parte de las masas terrestres formaban Pangea, una enorme estructura continental rodeada por el gigantesco océano Panthalásico.

El trabajo científico reveló además que las variaciones térmicas de aquel período podrían haber sido incluso más extremas que las actuales.

Qué descubrieron los científicos de la Universidad de Duke

El investigador Shineng Hu, integrante de la Universidad de Duke, explicó que durante aquella época la radiación solar que llegaba al planeta era menor que en la actualidad. Sin embargo, la atmósfera contenía concentraciones mucho más elevadas de dióxido de carbono.

Esa combinación generaba océanos y ambientes considerablemente más cálidos, favoreciendo fenómenos climáticos de gran intensidad.

Según los científicos, dos factores habrían sido determinantes para potenciar estas fluctuaciones climáticas ancestrales:

La estructura térmica de los océanos.

de los océanos. Los patrones de viento sobre la superficie marina.

Los especialistas consideran que comprender cómo funcionaban estos procesos hace millones de años puede ayudar a mejorar las proyecciones climáticas actuales y futuras.

Shineng Hu sostuvo que estudiar los climas del pasado resulta fundamental para entender por qué algunos eventos de El Niño pueden alcanzar niveles tan intensos.

fenómeno el niño Las dinámicas oceánicas y atmosféricas poseen una historia mucho más extensa y compleja. WEB

Qué son exactamente El Niño y La Niña

El Niño y La Niña forman parte de un sistema climático natural que modifica la temperatura de las aguas del océano Pacífico y altera el comportamiento atmosférico global.

El Niño

Este fenómeno aparece cuando grandes sectores del Pacífico ecuatorial presentan temperaturas más cálidas de lo normal. Ese calentamiento puede desplazar la corriente en chorro y provocar:

Sequías en algunas regiones.

en algunas regiones. Lluvias extremas en otras zonas.

extremas en otras zonas. Cambios bruscos en las temperaturas.

En distintas partes del mundo, El Niño suele relacionarse con inundaciones, tormentas intensas y alteraciones agrícolas.

La Niña

En este caso ocurre lo contrario. Las aguas del Pacífico se enfrían más de lo habitual. Esto también modifica los patrones atmosféricos y puede generar:

Sequías prolongadas.

prolongadas. Temporadas de monzones más intensas.

más intensas. Cambios en las precipitaciones globales.

fenómeno el niño WEB

El fenómeno meteorológico El Niño no solo es mucho más antiguo de lo que se creía, sino que habría acompañado a la Tierra desde hace al menos 250 millones de años, cuando el planeta tenía una apariencia totalmente distinta.