Científicos crean un implante impreso en 3D que reduce la presión arterial en un 15% en pruebas iniciales

El dispositivo elástico soporta estiramientos de más del doble de su tamaño original y reduce la hipertensión en pacientes que consumen hasta cinco medicamentos.

Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania desarrollaron CaroFlex, un implante electrónico blando impreso en 3D que envuelve la arteria carótida. El dispositivo utiliza impulsos eléctricos para estimular el barorreflejo y reducir la presión arterial. Su diseño elástico permite que se adhiera al tejido vivo mediante un gel conductor, eliminando la necesidad de suturas.

El equipo liderado por Tao Zhou buscó una alternativa para pacientes con hipertensión resistente, aquellos que no logran controlar su salud ni siquiera con cinco fármacos distintos. A diferencia de los implantes tradicionales fabricados con metales o plásticos rígidos, CaroFlex emplea hidrogeles conductores que imitan la flexibilidad biológica. Los materiales convencionales suelen resistirse al movimiento natural de las arterias, lo que genera daños a largo plazo.

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Un adhesivo de hidrogel para evitar el daño en los tejidos arteriales La integración del dispositivo se realizó mediante una capa adhesiva que se fijó directamente a la pared de la arteria carótida. Tao Zhou explicó que evitar los puntos de sutura fue fundamental para prevenir la inflamación y el deterioro del tejido circundante con el paso del tiempo. En las fases de prueba, el material demostró una durabilidad notable, manteniendo sus propiedades eléctricas tras seis meses de almacenamiento.

La estimulación actuó sobre el barorreflejo, un mecanismo natural donde las terminaciones nerviosas del seno carotídeo envían señales al cerebro para regular la frecuencia cardíaca. Al aplicar pulsos de baja frecuencia, el implante logró modular la respuesta del organismo ante la presión elevada. Los experimentos realizados en ratas mostraron que cuatro de los cinco modos eléctricos probados redujeron la presión arterial en un 15% promedio.

image Resultados prometedores y el camino hacia los ensayos clínicos en humanos Al comparar el rendimiento con electrodos de platino tradicionales, los investigadores hallaron que el implante blando mantenía un contacto más estable y una estimulación eléctrica más uniforme. Dos semanas después de la intervención, los análisis confirmaron una actividad inmunológica baja y escasa inflamación en los animales de laboratorio. Los resultados detallados en la revista científica Device sugirieron que la técnica resultó menos invasiva que las alternativas actuales. El equipo planea ahora optimizar el diseño para avanzar hacia ensayos clínicos en humanos, utilizando la impresión 3D para crear dispositivos personalizados según las necesidades cardiovasculares de cada paciente.