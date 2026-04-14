Por qué la Tierra se ve más apagada en Artemis II: la NASA admite que la "Canica Azul" fue retocada

La NASA revela que la icónica "Canica Azul" fue saturada artificialmente para las revistas, mientras que Artemis II usa sensores neutros con un ISO de 51.200.

Apolo vs Artemis. Esta es la razón por la que la Tierra se ve tan distinta.

Las nuevas imágenes de la Tierra captadas por la misión Artemis II generaron sorpresa y debate en redes sociales por su tono grisáceo. A diferencia de la vibrante "Canica Azul" de 1972, nuestro planeta luce hoy más apagado. Sin embargo, este cambio no refleja un deterioro ambiental, sino una evolución radical en la tecnología fotográfica.

Durante décadas, la imagen mental que tenemos del mundo proviene de la misión Apolo 17. Aquella fotografía mostraba una esfera de azules profundos que emergía de la oscuridad. Hoy, las capturas de la misión Artemis II parecen "enfermizas" para algunos usuarios, quienes culparon a la contaminación atmosférica, aunque los expertos de la Agencia Espacial Europea descartan que la polución sea visible a esa distancia.

image La mentira del color y el marketing de los años 70 La verdadera respuesta está en el procesamiento de datos. En las misiones Apolo, los astronautas utilizaban rollos de película Ektachrome de Kodak, famosos por sus colores saturados y azules profundos. Además, la NASA editaba las fotos antes de publicarlas para que fueran más impactantes visualmente para el público general, llegando incluso a rotarlas porque el Polo Sur aparecía originalmente arriba.

En 1972, la agencia solía intensificar el azul de los océanos para captar la atención de la prensa mundial. Por el contrario, la tripulación actual trabaja con cámaras digitales Nikon D5. Estos sensores están diseñados para ser lo más neutros y detallistas posible, ofreciendo un rango dinámico que, a simple vista, resulta menos espectacular pero mucho más fiel a la realidad del espacio.

image El desafío de fotografiar el lado nocturno La iluminación es el otro factor determinante. La foto de 1972 se tomó con el sol iluminando plenamente la cara visible de la Tierra. En cambio, en la reciente imagen titulada "Hola, mundo", vemos el lado nocturno de nuestro planeta, con el sol oculto detrás de la esfera terrestre.

Para captar algo de nitidez en la penumbra, se utilizó una sensibilidad ISO de 51.200 y una velocidad de obturación muy lenta, de 1/4 de segundo. Esto genera un grano fino y tonos grises más pronunciados en la imagen. Mientras que las cámaras analógicas antiguas habrían fallado en la oscuridad, la tecnología digital logra rescatar detalles donde antes solo habría habido un vacío negro.