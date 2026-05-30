Video: rescataron a 5 mineros que llevaban 10 días atrapados en una cueva en Laos

Los supervivientes se encuentran en un delicado estado de salud y continúa la búsqueda de otros dos mineros desaparecidos.

un superviviente laosiano rescatado de una cueva inundada en una zona montañosa de la provincia de Xaysomboun, Laos, el 29 de mayo de 2026. Uno de los siete hombres laosianos fue rescatado tras quedar atrapado en una cueva de una mina de oro inundada en la remota zona montañosa de Xaysomboun, en Laos, desde el 20 de mayo de 2026, cuando las inundaciones repentinas provocadas por las fuertes lluvias atraparon a siete trabajadores mientras buscaban oro.

Tras un intenso y peligroso operativo, cinco mineros fueron rescatados de una cueva en Laos luego de estar más de una semana atrapados. Las autoridades confirmaron que se encuentran en un delicado estado de salud.

Desde el 20 de mayo, siete mineros quedaron atrapados bajo tierra en una caverna de Long Chaeng, la cual quedó inundada tras una fuerte tormenta.

Los equipos de rescate activaron un operativo de búsqueda y dos días después, lograron localizar a cinco de los siete mineros con vida.

Tareas de rescate Cinco mineros fueron rescatados de una cueva en Laos Facebook | Unidad de Rescate Metta Tham Kalasin Centro de Comando y Control MTK “Rescatarlos a través de un estrecho pasaje de cientos de metros que requiere buceo, es extremadamente difícil”, señaló el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong a los medios locales. Además, reconoció que el mayor reto se encontraba en un tramo de unos 30 metros bajo tierra, debido a la presencia de un estrecho pasadizo inundado que los buzos sólo podían atravesar arrastrándose por el suelo.

“Para garantizar la máxima seguridad, debemos tener cautela y planificar meticulosamente hasta que estén a salvo fuera de la cueva”, expresó Kengkard.

Desde la Unidad de Rescate Metta Tham Kalasin, informaron que se sumaron buceadores de Finlandia, Malasia, Indonesia, Japón, Australia y Francia, para colaborar en el operativo. Embed Rescue divers in Laos on Friday night safely evacuated the first of five local villagers who had been trapped in a cave for more than a week. The villagers had reportedly entered the cave to look for valuable minerals before being trapped by flash flooding. One other villager… pic.twitter.com/0dQUysz4cK — The Associated Press (@AP) May 29, 2026 Los rescatistas debieron bombear agua durante varios días para bajar el nivel de inundación y facilitar las tareas de acceso. Este viernes, las autoridades confirmaron que uno de los mineros fue rescatado a salvo. Las impactantes imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el superviviente sale de la cueva con ayuda del equipo de rescate. “La primera persona ha sido rescatada y está saliendo de la cueva”, informaron. Este sábado, el rescatista tailandés confirmó que los cinco mineros fueron rescatados a salvo, aunque no brindó más detalles. Por su lado, Bounkham Luanglath, representante de la organización laosiana Voluntarios de Rescate para el Pueblo, declaró a la agencia Associated Press que continuará la búsqueda de los dos mineros desaparecidos. La tormenta que los dejó bajo tierra El pasado 20 de mayo, siete mineros se adentraron en la cueva en busca de yacimientos de oro, cuando de repente, una fuerte tormenta generó una inundación y deslizamientos de tierra que bloquearon la salida, dejando a los hombres atrapados bajo tierra.