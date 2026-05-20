Terminó el rescate en Maldivas: recuperaron los últimos cuerpos de los buzos italianos.

El operativo internacional de rescate en el archipiélago de las Maldivas concluyó este miércoles con la recuperación de los dos últimos cadáveres de los turistas italianos que permanecían atrapados en una cueva submarina. Con esta maniobra, se completa la extracción de los cinco integrantes de la expedición que perdieron la vida el pasado 14 de mayo .

Maldivas: encontraron los cuerpos de los cuatro turistas que murieron atrapados en una cueva submarina

Maldivas: recuperan otros dos cuerpos de la cueva submarina y ya son tres las víctimas rescatadas

El portavoz del Gobierno maldivo, Mohamed Hussain Shareef, confirmó a EFE que ambos cuerpos ya han sido traídos a la superficie, dando por finalizada la fase operativa de la misión. El rescate fue ejecutado por un grupo de expertos finlandeses , siguiendo los mismos protocolos técnicos que permitieron recuperar otros dos cuerpos durante la jornada del martes.

Para recuperar los cuerpos, los buzos operaron a 60 metros de profundidad y requirieron uso de material especializado, como propulsores subacuáticos ( DPV ) y sistemas redundantes de soporte vital.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en la cueva Dhevana Kandu , cerca de la isla de Alimatha, un lugar conocido por sus pasajes extremadamente estrechos y visibilidad casi nula .

El grupo de fallecidos estaba compuesto por tres mujeres y dos hombres, varios de los cuales eran científicos e investigadores. El primer cuerpo fue rescatado el día del accidente en la entrada de la gruta y enviado a Italia el lunes pasado. Los cuatro restantes fueron localizados el domingo por el equipo de asistencia médica europeo.

Maldivas Operativo de rescate de los cuerpos de los buceadores italianos que murieron en Maldivas. EFE

El operativo internacional se activó luego de que el sargento maldivo Mohamed Mahdhee falleciera ahogado durante los intentos de rescates iniciales de búsqueda local.

La siguiente fase consistirá en la repatriación de los restos a Italia. Según informaron las autoridades, se espera que los cuerpos sean enviados en un mismo vuelo una vez que finalicen las labores de identificación en la morgue de Malé.