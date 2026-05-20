20 de mayo de 2026 - 10:58

Terminó el rescate en Maldivas: recuperaron los últimos cuerpos de los buzos italianos

Tras casi una semana, especialestas finlandeses en buceo lograron extraer los cuerpos que estaban a 60 metros de profundidad.

Terminó el rescate en Maldivas: recuperaron los últimos cuerpos de los buzos italianos.

Terminó el rescate en Maldivas: recuperaron los últimos cuerpos de los buzos italianos.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Leé además

Las victimas del fatal buceo en Maldivas. 

Maldivas: recuperan otros dos cuerpos de la cueva submarina y ya son tres las víctimas rescatadas
Operativo de rescate de los cuerpos de los buceadores italianos que murieron en Maldivas. 

Maldivas: encontraron los cuerpos de los cuatro turistas que murieron atrapados en una cueva submarina

El portavoz del Gobierno maldivo, Mohamed Hussain Shareef, confirmó a EFE que ambos cuerpos ya han sido traídos a la superficie, dando por finalizada la fase operativa de la misión. El rescate fue ejecutado por un grupo de expertos finlandeses, siguiendo los mismos protocolos técnicos que permitieron recuperar otros dos cuerpos durante la jornada del martes.

italianos fallecidos en maldivas
Los cinco italianos fallecidos en Maldivas.

Los cinco italianos fallecidos en Maldivas.

Para recuperar los cuerpos, los buzos operaron a 60 metros de profundidad y requirieron uso de material especializado, como propulsores subacuáticos (DPV) y sistemas redundantes de soporte vital.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en la cueva Dhevana Kandu, cerca de la isla de Alimatha, un lugar conocido por sus pasajes extremadamente estrechos y visibilidad casi nula.

El grupo de fallecidos estaba compuesto por tres mujeres y dos hombres, varios de los cuales eran científicos e investigadores. El primer cuerpo fue rescatado el día del accidente en la entrada de la gruta y enviado a Italia el lunes pasado. Los cuatro restantes fueron localizados el domingo por el equipo de asistencia médica europeo.

Maldivas
Operativo de rescate de los cuerpos de los buceadores italianos que murieron en Maldivas.

Operativo de rescate de los cuerpos de los buceadores italianos que murieron en Maldivas.

El operativo internacional se activó luego de que el sargento maldivo Mohamed Mahdhee falleciera ahogado durante los intentos de rescates iniciales de búsqueda local.

La siguiente fase consistirá en la repatriación de los restos a Italia. Según informaron las autoridades, se espera que los cuerpos sean enviados en un mismo vuelo una vez que finalicen las labores de identificación en la morgue de Malé.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tragedia en Maldivas: falleció un buzo durante las tareas de rescate de los cuerpos atrapados

Tragedia en Maldivas: falleció un buzo durante las tareas de rescate de los cuerpos atrapados

Tragedia en las Maldivas: murieron cinco italianos tras quedar atrapados en una cueva submarina.

Tragedia en el paraíso: murieron cinco italianos tras quedar atrapados en una cueva submarina

Santiago de Chile

Chile, en rojo: la economía sufrió su peor inicio en 17 años y cayó más de lo previsto

Por Redacción Mundo
Carreteras con luz roja: por qué se utilizan.

Tiñen una carretera con luz roja en Dinamarca: el objetivo es devolverle el cielo nocturno a los murciélagos

Por Cristian Reta