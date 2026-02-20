Se conocieron imágenes de la oficina que explotó en la Escuela de Gendarmería y las heridas de un gendarme

Este viernes, tres personas resultaron heridas luego de que explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás. El hecho se encuentra bajo investigación y ya se difundieron las primeras fotos del artefacto.

Luego del episodio, la Policía Federal Argentina fue convocada a analizar la escena. Según información oficial, intervino su División Explosivos y su Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, o DUIA, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería , que dejó a tres heridos y a una persona asistida , la oficina del piso 11 del establecimiento y un ex comandante con importantes secuelas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las imágenes muestran hematomas en el torso, la zona abdominal y la cara interna del brazo del ex Comandante Mayor Diego Gasparutti , quien fue el remitente del envío que había llegado al establecimiento hace cuatro meses.

Asimismo, el artefacto se encontraba en el piso once, en un despacho, a resguardo. La oficina se vio notablemente dañada: papeles que volaron hacia todos lados entre los restos del explosivo y polvo gris por doquier.

En la última imágen se puede ver una parte de los restos de la caja que contenía el artefacto. La base quedó con manchas negras, partes de papel madre y dentro quedó sólo el detonador.

Las características del explosivo

La detonación ocurrió cerca de las 13.50 en el piso 11 del inmueble mientras el personal manipulaba el envío. El explosivo estaba disimulado dentro de una pequeña encomienda dirigida a un mayor de la fuerza, con retiro en trámite. El paquete, envuelto en papel madera, había permanecido unos seis meses en el lugar antes de ser abierto, según confirmaron fuentes del caso.

La evaluación determinó que se trataba de un artefacto autoexplosivo, activado con una batería de 9 voltios. Se trataba de simple pólvora, contenida en un caño de plástico, conectado con dos cables al mecanismo principal.

El paquete estaba diseñado para detonarse de forma automática en el momento exacto en que se lo manipulara. La explosión causó que partes del artefacto cayeran al piso de la oficina.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del remitente del envío y la Justicia busca determinar el origen del artefacto que provocó el estallido. Además, se investiga si el mayor destinatario fue un blanco elegido al azar o si existe un vínculo directo con el atacante.

Efectivos heridos por la explosión

Como consecuencia del estallido, cuatro integrantes de la fuerza resultaron afectados. De acuerdo con el reporte oficial, dos efectivos sufrieron quemaduras y fueron trasladados de urgencia por el SAME al Hospital Argerich.

Un tercer agente recibió asistencia clínica en el lugar del hecho, mientras que un cuarto debió ser asistido con oxígeno debido al incidente. Las autoridades informaron que todos los heridos se encuentran fuera de peligro.