Thania Santillán fue hallada sin vida con heridas de bala en la localidad de Las Tinajas. El femicida se entregó una hora después.

Femicidio en Santiago del Estero: una joven fue asesinada y su novio se atrincheró junto al cuerpo.

Thania Santillán, una joven de 22 años, fue asesinada a balazos en un camino vecinal de la localidad de Las Tinajas, en el departamento de Moreno de Santiago del Estero. Por el hecho que ocurrió el viernes en la madrugada fue detenido su pareja, quien se atrincheró.

Tras el alerta, personal policial de la jurisdicción de Quimilí se desplazó rápidamente a la zona. Según fuentes de la investigación, el sospechoso, identificado como Diego Salto, habría permanecido junto al cuerpo de la víctima durante aproximadamente una hora y luego deambuló armado por la vivienda donde se habría desencadenado el ataque.

El operativo y la detención Dada la peligrosidad del sujeto, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona y negociaron con el joven, ya que amenazaba con quitarse la vida. Finalmente se entregó, fue reducido y detenido, quedando a disposición de la justicia como el principal sospechoso del ataque. En el lugar se secuestró el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el femicidio.

La causa quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías, quien trabaja bajo la hipótesis principal de un crimen en contexto de violencia de género.

La fiscalía ordenó una serie de pericias clave para determinar la mecánica exacta del asesinato que incluyen relevamiento de testigos, pericias balísticas y la autopsia del cuerpo de la víctima.