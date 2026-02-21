21 de febrero de 2026 - 09:18

Femicidio en Santiago del Estero: una joven fue asesinada y su novio se atrincheró junto al cuerpo

Thania Santillán fue hallada sin vida con heridas de bala en la localidad de Las Tinajas. El femicida se entregó una hora después.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Thania Santillán, una joven de 22 años, fue asesinada a balazos en un camino vecinal de la localidad de Las Tinajas, en el departamento de Moreno de Santiago del Estero. Por el hecho que ocurrió el viernes en la madrugada fue detenido su pareja, quien se atrincheró.

Tras el alerta, personal policial de la jurisdicción de Quimilí se desplazó rápidamente a la zona. Según fuentes de la investigación, el sospechoso, identificado como Diego Salto, habría permanecido junto al cuerpo de la víctima durante aproximadamente una hora y luego deambuló armado por la vivienda donde se habría desencadenado el ataque.

El operativo y la detención

Dada la peligrosidad del sujeto, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona y negociaron con el joven, ya que amenazaba con quitarse la vida. Finalmente se entregó, fue reducido y detenido, quedando a disposición de la justicia como el principal sospechoso del ataque. En el lugar se secuestró el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el femicidio.

Thania Santillán tenía de 22 años.

La causa quedó en manos de la fiscal Lucía González Farías, quien trabaja bajo la hipótesis principal de un crimen en contexto de violencia de género.

La fiscalía ordenó una serie de pericias clave para determinar la mecánica exacta del asesinato que incluyen relevamiento de testigos, pericias balísticas y la autopsia del cuerpo de la víctima.

Amigas de la mujer volcaron en las redes sociales diferentes mensajes para despedirla: "Que m... todo, que asco todo. Una compañera, una amiga inmensa, tu luz es y será inmensa. Que alegría haber compartido esta vida", decía uno de los posteos.

Las jóvenes recordaron a Thania como una persona alegre y solidaria, y coincidieron en el reclamo de justicia frente a este hecho, que conmocionó a todos la pequeña localidad de Las Tinajas.

