Femicidio: hallaron un cráneo y una pierna de una jubilada y un vecino confesó tras un testimonio revelador

Ocurrió en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Ramona Emilia Medina, de 65 años.

El hallazgo de restos humanos en un descampado de la ciudad Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, derivó en la detención de un hombre sospechoso de haber cometido un femicidio. La víctima es Ramona Emilia Medina, tenía 65 años y era intensamente buscada desde el fin de semana.

La mujer había salido de su casa para asistir a los corsos (festejos durante Carnaval) de la localidad y no regresó. Ante la falta de noticias, su familia denunció su desaparición y comenzó una investigación que terminó con el macabro descubrimiento cerca del cementerio, según informó Noticias Argentinas.

Con el avance de las tareas de rastrillaje, la Policía santiagueña encontró “un cráneo y una pierna” que luego fueron identificados como pertenecientes a la mujer reportada como desaparecida durante el último fin de semana. Por el hecho fue arrestado un vecino de la zona, señalado como el principal acusado.

Investigación: el sospechoso confesó Los investigadores constataron que el autor del crimen descuartizó a Medina y, desde ahí, comenzaron a sospechar que la jubilada se arregló esa noche para encontrarse con un vecino de la zona.

En este contexto, los efectivos policiales concurrieron a una vivienda situada en el barrio Herrera El Alto, donde arrestaron a Ricardo Luis Bustamante, de 38 años y apodado “El Chuky”, quien fue trasladado a la sede judicial.