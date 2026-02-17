17 de febrero de 2026 - 15:08

Femicidio: hallaron un cráneo y una pierna de una jubilada y un vecino confesó tras un testimonio revelador

Ocurrió en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. La víctima fue identificada como Ramona Emilia Medina, de 65 años.

La víctima fue identificada como Ramona Medina.

Por Redacción Policiales

El hallazgo de restos humanos en un descampado de la ciudad Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, derivó en la detención de un hombre sospechoso de haber cometido un femicidio. La víctima es Ramona Emilia Medina, tenía 65 años y era intensamente buscada desde el fin de semana.

La mujer había salido de su casa para asistir a los corsos (festejos durante Carnaval) de la localidad y no regresó. Ante la falta de noticias, su familia denunció su desaparición y comenzó una investigación que terminó con el macabro descubrimiento cerca del cementerio, según informó Noticias Argentinas.

Con el avance de las tareas de rastrillaje, la Policía santiagueña encontró “un cráneo y una pierna” que luego fueron identificados como pertenecientes a la mujer reportada como desaparecida durante el último fin de semana. Por el hecho fue arrestado un vecino de la zona, señalado como el principal acusado.

Investigación: el sospechoso confesó

Los investigadores constataron que el autor del crimen descuartizó a Medina y, desde ahí, comenzaron a sospechar que la jubilada se arregló esa noche para encontrarse con un vecino de la zona.

En este contexto, los efectivos policiales concurrieron a una vivienda situada en el barrio Herrera El Alto, donde arrestaron a Ricardo Luis Bustamante, de 38 años y apodado “El Chuky”, quien fue trasladado a la sede judicial.

El implicado habría confesado el femicidio y el lugar donde abandonó el cadáver de Ramona, mientras se esperan los resultados de la autopsia y se maneja la hipótesis sobre la posible participación de más personas en el hecho.

El testimonio que delató al implicado

El testimonio de un remisero resultó clave, ya que declaró haber visto a la mujer y al aparente victimario bajo los efectos de alcohol, por lo que se negó a realizar un viaje. A su vez, peritos de la Policía Científica, Bomberos de la Policía, personal de incendios llevaron a cabo los análisis de rigor.

