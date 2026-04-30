Femicidio: condenaron a prisión perpetua al hombre que asfixió a su esposa en un country en 2023

La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a José “Jota” Figueroa por el asesinato de su esposa Mercedes Kvedaras , en un caso que fue encuadrado como femicidio . El tribunal lo halló culpable tras la etapa de alegatos y dispuso su continuidad en prisión.

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El crimen fue calificado como homicidio doblemente agravado , tanto por el vínculo como por mediar violencia de género. Además de la pena máxima, se resolvió restringir el contacto del condenado con los tres hijos menores que tenía con la víctima.

La sentencia también establece que Figueroa permanezca detenido en la Unidad Carcelaria N°1, mientras se aguardan las instancias definitivas del proceso judicial.

El caso se remonta al 4 de agosto de 2023, cuando el cuerpo de Kvedaras fue hallado junto al de su esposa, que presentaba lesiones, dentro del vehículo familiar en el barrio privado El Tipal.

La situación fue descubierta luego de que familiares de la mujer iniciaran su búsqueda al advertir que los hijos de la pareja se encontraban solos en la vivienda.

La autopsia fue determinante para la investigación: el cuerpo presentaba más de 40 lesiones, signos de defensa y evidencias de asfixia mecánica prolongada.

Estos elementos llevaron a los investigadores a descartar otras hipótesis y avanzar con la acusación de femicidio, que finalmente fue confirmada por el tribunal.